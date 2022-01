Dopo i quarant’anni moltissimi di noi cominciano ad avere i capelli bianchi e fanno di tutto per nasconderli. C’è chi sceglie di coprirli con un colore uguale a quello di quando si era giovani e chi osa con colorazioni più particolari. Dalle tinte color cioccolato, che sembrano naturali, a quelle violacee più alternative, non c’è una soluzione giusta, l’importante è piacersi.

Oggi vogliamo proporre una soluzione che moltissimi clienti chiedono ai propri parrucchieri perché è perfetta per esaltare il colore naturale dei capelli che cominciano ad imbiancarsi. Ecco perché sempre più donne scelgono questa tinta, vediamo di cosa si tratta.

Mille modi per coprire i segni dell’invecchiamento

I capelli bianchi sono alquanto visibili sui capelli più scuri e lisci e tendono ad essere più spessi ed indomabili. Per coprirli, in molti iniziano con tecniche leggere come l’hennè e le tinture naturali che hanno un effetto coprente senza danneggiare i capelli. Quando quelli bianchi aumentano, però, queste soluzioni possono non essere sufficienti e in moltissimi si convertono alle tinte tradizionali.

Iniziare a tingersi significa lottare di continuo contro la ricrescita e dover fare la tinta ogni mese. C’è chi va dal parrucchiere e chi si aggiusta in casa, ma ciò significa spendere molto tempo e soldi. Per questo motivo sempre più donne scelgono un look naturale e rinunciano a coprire i capelli bianchi.

Sempre più donne scelgono questa tinta perfetta per esibire i capelli bianchi con coraggio

In molti casi, poi, la chioma non è uniforme, i capelli di colore scuro stanno a fianco a quelli bianchi. Se vogliamo risolvere questo problema, possiamo optare per una colorazione che ricorda il colore bianco naturale e possiamo fare delle mèches bianche o grigie che “riempiano” la chioma.

Basteranno poche decine di ciocche decolorate e di mèches chiarissime per ottenere un risultato davvero incredibile. L’effetto sarà molto variegato, grazie alle diverse sfumature di bianco e grigio.

In alternativa, possiamo direttamente scegliere una colorazione biondo ghiaccio o grigia, in modo da creare una capigliatura uniforme, giovanile e coraggiosamente bianca.

