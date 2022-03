Conto alla rovescia per il tanto atteso ritorno della primavera per poter rimettere il naso fuori casa e non rimanere congelati. Le giornate si stanno allungando ed il Sole pian piano torna a fare capolino riscaldando il clima ma anche il cuore. E quale modo migliore di celebrare l’arrivo della primavera se non sfoggiando capi che possano farci sentire ancora giovani e vitali?

Infatti, per la prossima primavera potremo esprimere tutta la nostra energia positiva e sentirci sempre giovani anche a 50 anni con la giusta scelta dei capi. Di seguito vedremo alcune imperdibili tendenze di moda per la primavera 2022 che, oltre ad essere bellissime, sono anche a buon mercato.

Non ci sono più le mezze stagioni

C’è un fondo di verità nel detto popolare e, infatti, potrebbero esserci giorni in cui il clima non sarà ben definito. Ecco perché per non farci trovare impreparati anche agli ultimi freddi potremmo pensare alla scelta di cappotti e trench, ma anche gli intramontabili bomber. Ad esempio, è una vera chicca di stile la giacca trapuntata di & Other Stories, marchio del gruppo H&M. Colore verde oliva e forme morbide con ricami trapuntati a fantasia floreale, colletto coreano e niente banda elastica sul fondo. Un ottimo capo da accaparrarsi per 129 euro.

Sempre giovani anche a 50 anni con queste strepitose giacche da mezza stagione per la primavera 2022

Chi invece vuole esprimere un’anima più rock, non potrà certo rinunciare agli intramontabili capi in pelle. Se però non vogliamo puntare sul classico chiodo, COS propone una giacca in pelle elegante dotata di cinta. Media lunghezza e taglio leggermente oversize, impreziosito dalla cintura e chiusura a un bottone. Un’ottima soluzione per affrontare le giornate di primavera con carattere e personalità.

Non solo cappotti

Se però quello che stiamo cercando non sono i classici cappotti ma delle giacche e blazer da mettere in primavera ecco alcune alternative. Impossibile non puntare sui colori accesi e vivaci, come vuole la tendenza di questo 2022, per ringiovanire e rinfrescare il guardaroba. Zara, ad esempio, propone una spettacolare giacca doppiopetto in verde acceso. Taglio classico con colletto a revers ma che saprà rivoluzionare il nostro guardaroba. Questa giacca è ideale per l’ufficio per essere eleganti ma senza impegno. Un capo da abbinare ad un pantalone neutro, ad esempio bianco, per portare una ventata di gioventù a soli 69,95 euro. Sempre targata Zara, poi, è la giacca a un bottone color carta da zucchero con revers a lancia. Questo colore riempirà di luce anche il guardaroba più anonimo, donando personalità e freschezza. Anche questa giacca è in vendita a 69,95 euro.

