La ciclicità degli ortaggi, se adeguatamente seguita, ci consente di mangiare prodotti freschi, nutrienti e ricchi di gusto. Con l’arrivo della primavera cominciano gradualmente a cambiare gli alimenti reperibili sui banchi alimentari, ma tra i più amati ci sono certamente gli asparagi. Esistono moltissime varietà di asparago che generalmente vengono distinte tra bianchi, verdi e selvatici. Questi possono essere utilizzati per molte ricette ma quella più gettonata è la classica frittata che in pochi minuti risolve pranzo e cena.

Oggi utilizzeremo gli stessi ingredienti della frittata, ovvero le uova, ma utilizzate in un modo che lascerà a bocca aperta i nostri invitati.

Preparazione

Infatti, meglio della solita frittata ecco che realizzeremo delle squisite uova in camicia da accompagnare con gli asparagi. Per molti il punto critico della ricetta potrebbero essere le uova in camicia ma, in realtà abbiamo un modo semplicissimo per prepararle alla perfezione. Infatti, oltre al classico metodo di inserire le uova in un vortice di acqua calda acidulata possiamo procedere anche così.

Prendiamo un foglio di pellicola per alimenti ed ungiamola con dell’olio d’oliva per poi disporla dentro ad un bicchiere o una tazza. Fatto questo, romperemo l’uovo all’interno della pellicola per poi richiuderla come fosse un piccolo fagotto. A questo punto trasferiamo il sacchetto con l’uovo all’interno di un pentolino con acqua appena bollente e lasciamo cuocere per 5 minuti. Al termine della cottura avremo un perfetto uovo pochè, o uovo in camicia.

Meglio della solita frittata ecco come fare un piatto stellato da chef con asparagi e uova

Per quanto riguarda gli asparagi, quelli più indicati per la ricetta sono quelli selvatici, più sottili e dal sapore decisamente intenso. Tuttavia qualsiasi tipo di asparago andrà benissimo.

Una volta puliti i gambi procederemo a spadellare gli asparagi interi per pochi minuti con poco burro, sale e pepe. Una volta cotti metteremo da parte.

Infine, prepareremo una gustosa fonduta di formaggio che può essere taleggio ma anche gorgonzola. Per farlo metteremo a sciogliere il formaggio scelto in poco latte tiepido e lavorandolo fin quando otterremo una consistenza setosa e liscia.

Infine, metteremo in forno una fetta di pane integrale bella spessa fin quando non sarà croccante.

Ora che abbiamo tutti gli ingredienti a disposizione possiamo assemblare il nostro piatto mettendo gli asparagi sul pane ed adagiarvi sopra l’uovo. Infine, faremo colare la nostra fonduta su questo fenomenale crostone che saprà rubarci il cuore.

