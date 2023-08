Case vacanze in Liguria a meno di 80 euro a notte e dove conviene comprarle

Quando programmiamo una vacanza dobbiamo scegliere soprattutto con quale mezzo viaggiare e dove dormire. Le opzioni sono molto varie. Nel caso desiderassimo prendere in affitto una casa per la nostra famiglia ce ne sarebbero di abbastanza economiche dovunque. Ad esempio alcune le troviamo in Liguria, dove rilassarsi in tanti modi.

Prima di mettere in valigia ciò che ci serve durante una vacanza, dobbiamo scegliere una località dove svagarci. Subito dopo dovremmo pensare a dove alloggiare e poi a come raggiungere la nostra meta.

Spesso ci si orienta su hotel, bed and breakfast o agriturismi. Per una maggiore comodità a volte si possono preferire degli appartamenti da prendere in affitto, soprattutto quando si soggiorna per lungo tempo.

Case vacanze in Liguria a meno di 80 euro a pernottamento

Se la nostra destinazione è la Liguria ci attenderanno molte attrazioni. Pensiamo alle coste pittoresche, al mare, alla spiaggia, alla natura dell’entroterra. Avremo l’occasione anche di fare trekking su tanti sentieri. Si può partecipare pure a escursioni in barca per vedere i cetacei al largo. In alternativa c’è l’Acquario di Genova. Il biglietto parte da 22,00 euro per gli adulti e varia in base al periodo dell’anno. Sono poi imperdibili la focaccia ligure e i vari piatti della tradizione come la pasta con il pesto di basilico.

Per quanto riguarda le case vacanze, ecco qualche esempio.

Vicino Moneglia un monolocale di 35 m2 per un ospite costerebbe 76,00 euro a notte. È disponibile l’uso della cucina per risparmiare sui pasti durante la vacanza. A pochi chilometri si può andare al mare e visitare le Cinque Terre. L’annuncio su Airbnb con il codice 010037-LT-0090 è stato pubblicato dall’host Fabiola.

Altre due proposte

Un monolocale di 35 m2 presso il Residence Le stanze dei Visconti si affitterebbe a 80 euro a notte. È disponibile una cucina privata. La casa si trova a Voltaggio, borgo sull’Appennino ligure dove si trova l’antico convento dei cappuccini con una ricca pinacoteca. Nei dintorni vi è un ponte romanico e il Parco regionale della Capanne di Marcarolo. Sebbene in provincia di Alessandria, questo alloggio permetterebbe di esplorare tranquillamente un’ampia zona della Liguria.

Tra le proposte della Riviera ligure di Ponente c’è a Villa Faraldi una casa settecentesca con un angolo cottura. L’alloggio si troverebbe in collina a poca distanza dal mare in un posto tranquillo. Il prezzo da pagare a notte sarebbe di 70 euro. Nel borgo in estate si svolge un festival artistico-musicale. Annuncio apparso su Airbnb, host Eliana.

Dove comprare casa in Liguria

Dopo aver scoperto alcune case vacanze in Liguria a meno di 80 euro per una notte parliamo di vendita.

Se siamo interessati ad acquistare un appartamento in Liguria per qualsiasi scopo, bisogna scegliere il posto che piace. In aggiunta però sarebbe consigliabile fare riferimento ai prezzi al metro quadro degli immobili. Ad esempio, come riportano alcuni siti specializzati, il prezzo medio al m2 di una casa a Moneglia sarebbe di 2.880,00 euro. Nell’entroterra, a pochi chilometri dal mare e da Portofino, a Orero il prezzo sarebbe di 294,00 euro in media al m2. A Sanremo il costo si aggirerebbe sui 2.900,00 euro al m2. Nel borgo di Ceriana in provincia di Imperia gli immobili al m2 si venderebbero a 844,00 euro.

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni lette su alcuni siti di affitti turistici e immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci.)