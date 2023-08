Se da inizio anno Unicredit è il migliore titolo azionario con una performance di oltre il 65%, FinecoBank è stato uno dei peggiori tra le Blue Chip con una performance negativa pari a circa il 20%. Eppure alla chiusura del 24 agosto FinecoBank e Unicredit hanno rappresentato le due facce opposte del settore bancario. Il primo, infatti, è stato uno dei migliori titoli azionari con un rialzo dello 0,64%, il secondo, invece, è stato uno dei peggiori con un ribasso del 2,17%. A questo punto quale potrebbe essere lo scenario più probabile per FinecoBank e Unicredit? Siamo all’inizio di un’inversione nei rapporti di forza tra le due azioni oppure è stato soltanto un comportamento casuale?

Per FinecoBank il futuro non è ancora molto chiaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 24 agosto a quota 12,595 €, in rialzo dello 0,56% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Nonostante la prova di forza del titolo, la situazione grafica non è proprio brillantissima per FinecoBank. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sospese tra i livelli 12,542 € e 13,268 € oltre i quali dovrebbe partire una nuova fase direzionale. Per le prossime sedute, quindi, sono questi due livelli da monitorare con attenzione e che potrebbero dare il via alla proiezione rialzista (linea tratteggiata) o a quella ribassista (linea continua).

Brutto segnale ribassista per Unicredit, ma c’è ancora una possibilità per i rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 24 agosto in ribasso del 2,12% rispetto alla seduta precedente, a quota 21,455 €.

Dopo giorni di indecisione, le quotazioni hanno rotto al ribasso il supporto in area 21,658 € e confermato la proiezione ribassista mostrata in figura. Un’ulteriore conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 21,097 €.

