Vuoi essere pagato per camminare? Scopri come diventare uno Chief step officer e guadagnare 10.000 dollari

Una nuova azienda di fitness online, sta cercando uno Chief step officer che cammini 10.000 passi al giorno per un mese e racconti la sua esperienza. Il compenso è di 10.000 dollari.

Mettersi in forma e guadagnare soldi allo stesso tempo? Una offerta di lavoro sta suscitando molto interesse anche perché il compenso è alto e l’attività semplicissima: camminare. Infatti, una nuova azienda che si occupa di fitness online, sta cercando uno Chief step officer. Questa figura si deve impegnare a fare 10.000 passi al giorno per un mese e a raccontare la sua esperienza. Il compenso? Ben 10.000 dollari!

Cos’è Gymbird e perché offre questo lavoro?

Gymbird è una piattaforma online che offre risorse, app, attrezzature e consigli per aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi di fitness. La missione di Gymbird è di rendere il fitness accessibile, personalizzato, sostenibile e gratificante per tutti.

Per promuovere la sua visione e la sua offerta, Gymbird ha deciso di lanciare una sfida originale e allettante. L’azienda seleziona uno Chief step officer, cioè un responsabile dei passi, che si impegni a camminare 10.000 passi al giorno per un mese. Questo poi, dovrà documentare la sua esperienza sul blog e sui social di Gymbird. L’obiettivo è dimostrare i benefici della camminata, un’attività fisica semplice ma efficace, che può migliorare la salute fisica e mentale e il benessere generale.

Vuoi essere pagato per camminare? Ecco cosa deve fare lo Chief step officer

Lo Chief step officer deve essere una persona motivata, curiosa e comunicativa, che abbia voglia di mettersi alla prova. Ovviamente deve anche condividere la sua esperienza con gli altri. Non è richiesta alcuna esperienza o conoscenza pregressa nel campo del fitness, anzi, Gymbird incoraggia anche i principianti a candidarsi.

Lo Chief step officer dovrà camminare 10.000 passi al giorno per un mese, usando un contapassi o un’app per monitorare i suoi progressi. Registrare le sue sensazioni, le sue difficoltà, i suoi successi e i suoi consigli lungo il percorso. Scrivere un articolo settimanale sul blog di Gymbird, raccontando la sua sfida e i suoi risultati. Condividere i suoi post sui social media di Gymbird.

Come candidarsi per diventare Chief step officer

Vuoi essere pagato per camminare? Le candidature sono aperte fino al 19 luglio 2023. Basta andare sul sito di Gymbird e compilare il modulo online con i dati personali e una breve lettera di motivazione. Dopo non resta che aspettare di essere contattati da Gymbird per un colloquio online.

