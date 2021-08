Chi ama cucinare spesso si cimenta in ricette provenienti da diverse parti del mondo.

La bruschetta è un piatto fresco, semplice ed estivo molto amato da adulti e bambini. Tuttavia, oltre alla classica bruschetta con pomodoro e basilico ne esistono di diversi tipi provenienti da lontano.

In un precedente articolo si era trattato di un tipico antipasto svedese, molto apprezzato. Oggi, invece, si volerà in Spagna per andare alla scoperta del “pan y tomate” comunemente conosciuto come pane al pomodoro.

Si tratta di una ricetta molto diffusa in Catalogna, Valencia, Aragona e nell’isola di Maiorca.

La storia narra che il piatto nacque spontaneamente nelle campagne dove si usava utilizzare i pomodori per ammorbidire il pane.

Nella ricetta originale al pane e pomodoro si abbinava una sardina. Nella versione che si andrà ad illustrare, invece, si aggiungerà una fetta di prosciutto Serrano. Tuttavia, in alternativa possono anche essere utilizzate altre tipologia di affettati o di formaggi. Ecco, quindi, come preparare questa semplicissima ricetta perfetta per utilizzare i pomodori maturi e fare un figurone in 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone

16 fette di pane;

3 spicchi di aglio;

3 pomodori San Marzano ben maturi e grattugiati;

6 fette di prosciutto Serrano

olio evo, quanto basta;

sale, quanto basta.

Prima di iniziare la preparazione del pane al pomodoro sarà necessario tostare le fette di pane nel forno, ricordandosi di girarle.

In alternativa si potrà utilizzare un tostapane che semplificherà il lavoro. In seguito, lavare accuratamente gli spicchi di aglio e i pomodori.

Dividere a metà gli spicchi di aglio e sfregarli sulle fette di pane tostato. Prendere i pomodori grattugiati e unirli alle fette di pane tostato aiutandosi con un cucchiaio, dovranno impregnare per bene il pane.

Aggiungere un pizzico di sale sulle fette di pane e un filo di olio evo. Spezzettare le fette di prosciutto e sistemarle sul pane prima di portare in tavola le bruschette.

Si potrà utilizzare questo pane come spuntino, antipasto o anche per accompagnare un pasto in alternativa al classico pane.