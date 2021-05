Il pan di spagna è un prodotto base della pasticceria. In base alle diverse farciture possiamo infatti sbizzarrirci e creare tantissimi dolci perfetti per ogni occasione e per stagionalità. Farcito ad esempio con una crema delicata e tanta frutta fresca a pezzi è il dessert ideale per concludere la classica grigliata estiva della domenica. Crema di nocciole o cioccolato, uniti magari a croccante frutta secca, rappresentano invece la farcitura ideale per un fine pasto goloso tipico dei mesi più freddi.

Comunque sia, si crede che preparare il pan di spagna sia complicato e soprattutto molto lungo e laborioso. In realtà le cose non stanno proprio così, basta conoscere i trucchi giusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Incredibile ma vero, possiamo preparare un pan di spagna perfetto in soli 5 minuti, basta conoscere questi 2 semplicissimi ingredienti segreti.

Vediamo come procedere per preparare un pan di spagna alto e soffice in pochissimo tempo.

Ingredienti

a) 5 uova medie;

b) 200 gr di zucchero;

c) 125 gr di farina bianca tipo 00;

d) 125 gr di maizena o fecola di patate;

e) 50 ml di acqua;

f) 1 limone (succo e scorza);

g) 2 gr di bicarbonato di sodio;

h) 1 pizzico di sale;

i) mezzo bicchierino di rhum o di altro liquore a piacere.

Procedimento

Preriscaldare il forno ventilato a 160°C.

Nel frattempo, nel contenitore di uno sbattitore elettrico, aggiungere le uova sgusciate, lo zucchero, la scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale. Lavorare il composto alla velocità massima per 1 minuto.

Far bollire i 50 ml di acqua e, quando giunta a bollore, versarla a filo nel composto appena lavorato. Aromatizzare a piacere con il liquore prescelto.

A parte, miscelare insieme la farina bianca e la maizena. Aggiungerle a cucchiaiate nella crema di uova e lavorare con lo sbattitore elettrico a velocità minima per 1 minuto.

In ultimo, aggiungere il bicarbonato e il succo di mezzo limone.

Versare il composto in una teglia di 24 cm di diametro, foderata con la carta da forno (per alternative alla carta da forno, leggere questo articolo e anche quest’altro).

Cuocere in forno già caldo 25-30 minuti a 160°C.

Ed ecco qui, in men che non si dica, un’ottima base da farcire a piacimento per un dolce da portare in tavola. È proprio incredibile ma vero, possiamo preparare un pan di spagna perfetto in soli 5 minuti, basta conoscere questi 2 semplicissimi ingredienti segreti.