Per la pelle esistono moltissimi prodotti molto validi. E truccarsi sta diventando sempre più divertente anche grazie a nuove tecniche di make-up e nuove idee. Ci si diverte con gli ombretti, con l’eyeliner, i rossetti e anche il blush.

I colori cambiano, le linee diventano più grosse e spesso, soprattutto le nuove generazioni, usano anche gli stickers sulle palpebre. Un must intramontabile è però sicuramente il fondotinta, spesso sostituito dalla BB cream. Prodotto sempre colorato che però ha un texture più leggera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per avere una pelle compatta e luminosa non servirà più il fondotinta, ma solo questa crema

Moltissime persone possono dire di no ad ombretto, rossetto e altro, ma non riescono proprio a dire no al fondotinta, anche se molto leggero. Questo prodotto si usa per dare uniformità all’incarnato, per coprire magari qualche imperfezione della cute e anche per dare più luminosità. Ma per avere una pelle compatta e luminosa non servirà più il fondotinta, ma solo questa crema.

La crema solare

Soprattutto d’estate, ma anche d’inverno, è saggio stendere sul viso la crema solare. Questo perché, anche se facciamo una passeggiata nella città, il volto è sempre esposto ai raggi solari. Aziende cosmetiche hanno infatti creato delle creme idratanti con la protezione solare, stessa cosa vale per i fondotinta, che può diventare crema solare colorata.

Altre aziende hanno invece creato le creme solari per il viso colorate. Queste sono proprio delle normalissime creme per il viso, che quindi proteggono da macchie, allergie e invecchiamento precoce della pelle, però colorate. Infatti, una volta che la crema si stende sul viso assumerà il colore della pelle uniformandola e proteggendola efficacemente.

Quindi invece di appesantire il viso durante l’estate con crema idratante, fondotinta e crema solare, usiamo solo quest’ultima per un effetto idratato, luminoso e uniforme dell’incarnato.

Approfondimento

Tornano di moda per l’estate 2021 queste scarpe aperte degli anni ‘90.