In questo periodo siamo sempre di corsa: ci dividiamo costantemente tra lavoro e famiglia senza fermarci mai.

A tutto questo cerchiamo di alternare magari un aperitivo con gli amici o una passeggiata con il nostro cane. Ma sempre tutto con il tempo contato.

Arriviamo, poi, ad un preciso momento della giornata in cui dobbiamo preparare pranzo o cena e ci mancano le idee e gli ingredienti. Apriamo il frigo e proviamo tristezza nel ritrovarlo semi vuoto.

Come fare per risolvere? Come possiamo creare un pasto completo in poche semplici mosse?

Ecco la soluzione adatta alle nostre esigenze.

Il sorprendente segreto per preparare un pranzo da leccare i baffi o una cena veloce e sfiziosa a basso costo con poche semplici mosse

In caso di tempo limitato o poca voglia di cucinare, possiamo orientarci su un’unica grande soluzione. La minestra pronta.

Nei supermercati possiamo trovare svariate versioni di queste minestre: dai semplici passati di verdura alle zuppe complete di cereali o legumi, a quelle composte da diversi tipi di verdura tagliata a pezzi.

Quello che non sappiamo è che, essendo già preparate e facilmente scaldabili nel forno microonde, ci daranno la possibilità di preparare in pochi minuti un pratico e gustoso pasto completo.

Ci basterà aggiungere un filo d’olio o del sale per aumentarne il sapore ed il piatto sarà servito.

Molto spesso, queste minestre vengono vendute in pratici contenitori di plastica riciclata: potremo conservarli per usarli come vasi o porta vasi o addirittura come ciotole per i nostri amici a quattro zampe.

Aggiungiamo questo ingrediente per renderla ancora più gustosa

In alternativa, potremo anche aggiungere del pepe tritato per aumentarne il gusto. Prediligiamo il pepe bianco a quello nero: il gusto sarà più delicato e non avremo la sensazione di pizzicore nella nostra bocca.

Altrimenti ci basterà grattare un po’ di formaggio per dare la giusta sapidità ma mantenendone, comunque, la naturale leggerezza.

Ora che abbiamo scoperto il sorprendente segreto per preparare un pranzo da leccare i baffi o una cena veloce e sfiziosa a basso costo con poche semplici mosse, non avremo più problemi a servire un gustoso pasto in mochi minuti.

