Semplici esercizi per rendere il petto più grande e sodo. Da provare assolutamente. Addio chirurgia plastica, benvenuti nuovi stupefacenti esercizi. La chirurgia plastica può farvi aumentare la taglia del petto, ma spesso il risultato non è quello che volevate, perché troppo finto. E inoltre sottoporsi ad un intervento chirurgico può essere rischioso, soprattutto se il chirurgo non è bravo oppure inesperto. Clicca qui per scoprire quanto può costare rifarsi il petto. Quindi forse è meglio scegliere dei semplici esercizi che renderanno il tuo petto più grande e sodo. E sappiate che non è fantascienza.

Esistono, oltre alla chirurgia plastica, dei metodi meno invasivi. Ad esempio le creme rassodanti che si possono acquistare in farmacia. Un petto calante e poco tonico può avere molte cause, magari a causa di un post parto, oppure di una perdita di peso troppo veloce e a causa di una dieta. Vediamo ora quali sono questi fantastici esercizi per rassodare il vostro petto e farlo sembrare dunque più grande.

Ovviamente sotto il petto vi è un muscolo, che è il muscolo pettorale. Sappiate che non lo hanno solo gli uomini, ma lo hanno anche le donne. Andando a lavorare su questo muscolo il vostro petto cambierà in maniera fantastica. Il primo esercizio che potete svolgere è il push up al muro. Quindi vi posizionate davanti ad un muro di casa, a circa 20 centimetri di distanza, ed eseguite 30 flessioni. Ripetete il tutto per due volte. Se siete allenate potete fare anche i push up a terra. Se invece volete allenare la parte centrale del petto, dovete fare le flessioni con le mani posizionate vicino al cuore.

Dopo aver fatto gli esercizi per rassodare bene il petto è importante anche fare dei massaggi, magari con dell’olio di mandorle. E ricordate di non dormire a pancia in giù, in questo modo eviterete di schiacciare il petto.