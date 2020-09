In genere, non si sa molto sulle piante grasse. Tutti le amiamo perché non richiedono grandi cure in particolare. Infatti, avendo bisogno di poca acqua, questo tipo di piante sono l’ideale per chi trascorre poco tempo in casa. Ma, al tempo stesso, ci sfuggono alcune proprietà formidabili che queste piante possono offrirci. In questo articolo, ti avevamo già accennato quanto le piante grasse possano purificare l’aria. Ma questa non è la loro unica funzione. Infatti, offrono dei benefici che neanche potrai immaginarti! Vediamo quali sono.

Le piante grasse ci permettono di essere più concentrati

Molti di noi non riescono proprio a rimanere concentrati a casa. E con lo smartworking dobbiamo per forza trovare un metodo che ci permetta di restare focalizzati su ciò che stiamo facendo. Beh, a quanto pare, la soluzione è più semplice di ciò che pensavi! Sembra infatti che le piante grasse aiutino nella concentrazione. Secondo i ricercatori della Kansas State University, infatti, le piante grasse migliorano i livelli di attenzione. Inoltre, rendono le capacità cerebrali e la memoria più efficaci del 20%. Insomma, una scoperta formidabile!

Quindi, adesso sai perché dovresti avere almeno una pianta grassa nel tuo appartamento. Ma scopriamo insieme quali altri benefici possono donarci!

Le piante grasse possono aiutarci a prevenire le malattie

Questa volta, parliamo dei risultati ottenuti da uno studio condotto dalla Agricultural University of Norway. I ricercatori hanno rilevato una diminuzione del 60% dei tassi di malattia in uffici e aule con piante grasse. Il motivo? L’acqua rilasciata da queste piante produce circa il 15% dell’umidità che è presente nell’atmosfera. Dunque, se hai molte piante in casa, riuscirai a regolare più facilmente l’umidità!

In questo modo, potrai prevenire diverse malattie. Tra queste mal di gola e raffreddore. E, dato l’avvicinarsi dell’inverno, questi accorgimenti sono fondamentali!

Non solo prevenzione

Presentiamo un altro studio davvero interessante sui benefici delle piante grasse. Si tratta sempre di ricerche condotte dalla Kansas State University in merito. I risultati hanno dimostrato che non solo le piante grasse ci fanno ammalare di meno, ma addirittura accelerano la guarigione! Insomma, si tratta di un vero e proprio toccasana per la nostra salute. Un modo semplice e veloce per migliorare la nostra vita quotidiana senza alcuno sforzo.

Perciò, adesso sai perché dovresti avere almeno una pianta grassa nel tuo appartamento! È formidabile scoprire tutte le loro proprietà, non è così?