Il caldo torrido è arrivato. Molte persone hanno già dunque acceso l’aria condizionata o tirato fuori i ventilatori. Ma il caldo non è arrivato solo in Italia o in quei paesi dove questo è solito. Purtroppo l’ondata di caldo eccessiva sta colpendo anche molti paesi che non sono abituati.

Semplice ed efficace rimedio naturale per resistere alle giornate troppo calde

Da giorni si sente infatti parlare dell’ondata di caldo che ha colpito il Canada, paese storicamente non eccessivamente caldo. A Lytton, villaggio a Nord-Est di Vancouver, sono stati registrati 49,5 gradi. A causa delle altissime temperature il villaggio ha preso fuoco. L’incendio lo ha completamente distrutto.

A subire gli effetti del caldo non è stato solo il piccolo villaggio, ma anche circa 700 persone che hanno perso la vita, secondo quanto riporta la Bbc. Per questo motivo è molto importante proteggersi dal caldo nel miglior modo possibile e non sottovalutare il riscaldamento globale.

Un piccolo gesto che aiuta a stare meglio

Infatti esiste un semplice ed efficace rimedio naturale per resistere alle giornate troppo calde. Tecnica che si può usare sia in casa sia all’aperto. Se il caldo in casa è veramente insopportabile e difficile da gestire, possiamo, con dell’acqua, bagnare le braccia, le gambe e anche il collo. In questo modo avremo subito una bellissima sensazione di freschezza sul corpo.

Evitiamo ovviamente di asciugare gli arti una volta bagnati, al fine di preservare l’effetto rinfrescante. Se siamo all’aperto è possibile fare la stessa cosa, magari usando l’acqua delle fontanelle che si trovano in giro per la città. E per coloro che osano di più ci si può anche bagnare la testa.

Piccole accortezze

Inoltre per evitare di sudare troppo d’estate cerchiamo di evitare le creme idratanti troppo grasse o unte. Perché provocheranno ancora più sudore.

