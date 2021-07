Le scarpe sono forse uno degli accessori che più si sporcano, soprattutto se sono bianche. Queste sono anche sempre a stretto contatto con il suolo e quindi sono sempre piene di batteri. Motivo per cui è fondamentale toglierle quando si torna in casa. Così evitiamo di portare in giro germi e batteri esterni. È quindi molto giusto lavarle, sia per una questione estetica sia per una questione di pulizia.

Stop a questo errore che molti commettono quando lavano le scarpe che le rovina

Di modi per lavare le scarpe ce ne sono principalmente due: il primo è far fare tutto alla lavatrice, il secondo invece è lavarle a mano.

Se scegliamo di lavare le scarpe in lavatrice scegliamo sempre il programma adatto. Oggigiorno le lavatrici hanno tra i loro programmi proprio quello dedicato alle scarpe.

Evitiamo invece di mettere la scarpe di pelle in lavatrice, perché uscirebbe un disastro. Le scarpe in pelle è sempre meglio lavarle con dei prodotti creati ad hoc.

L’errore che però si commette spesso

Diciamo allora stop a questo errore che molti commettono quando lavano le scarpe che le rovina. Infatti un’abitudine comune è quella di lavare le scarpe troppo spesso. Un po’ forse ossessionati dal desiderio di averle pulite e splendenti, e un po’ forse per rimuovere i batteri.

Ma pulendole spesso in lavatrice anche le nostre scarpe si rovinano. Infatti i continui lavaggi non fanno proprio bene. Cerchiamo quindi magari di usare un panno in microfibra, acqua calda e dell’alcool per le pulizie frequenti. Mentre la lavatrice solo per fare un bel lavaggio profondo.

Per avere delle scarpe sempre pulite, bianche e splendenti è sufficiente dell’acqua e dell’alcool, che comunque disinfetta e rimuove lo sporco. Ed ecco che allora le nostre scarpe non saranno più danneggiate, ma saranno invece sempre pulite.

