Ormai siamo già alla seconda dose di vaccino anti Covid-19 e per alcuni addirittura alla terza in pochi mesi, da Agosto o Settembre. Partita già da fine inverno/inizio primavera, la campagna vaccinale ha fatto grandi progressi negli ultimi mesi, arrivando a 53 milioni di somministrazioni.

Le persone che hanno completato, almeno per il momento sembra, il ciclo vaccinale, sono poco più di 20 milioni. Questo significa che quasi il 40% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale e più dell’85% ha ricevuto almeno una dose.

Tuttavia, c’è una domanda che assilla i neo vaccinati: dopo il vaccino anti Covid19, cosa si può e non si può fare?

Anche se le indicazioni dei medici ci sono state, si continua a fare un po’ come si vuole.

Le domande più gettonate degli italiani

Di domande e perplessità sul vaccino ce ne sono molte: “si può contrarre il virus anche dopo il vaccino?” “Si sta sempre male dopo la vaccinazione?” Oppure: “che cosa succede al nostro corpo quando veniamo vaccinati?” “Possiamo comunque contrarre le varianti del Covid-19 dopo il vaccino?” Sono queste alcune delle domande più frequenti riguardanti i vaccini anti Covid-19. Ce ne sono anche di natura più “leggera”, ma altrettanto importante. Ad esempio: “si può prendere il sole subito dopo la vaccinazione?” “Si può fare sforzo fisico dopo l’iniezione? E se sì, quando?”.

Cosa si può e non si può fare dopo il vaccino anti Covid19

Come abbiamo detto riguardo ai cosmetici, in caso in cui ci siano delle componenti fotosensibilizzanti, non si può prendere il sole. Perché? Perché altrimenti si può danneggiare la pelle, causando orticaria o altre problematiche più importanti. Il vaccino non è fotosensibile, quindi non produci effetti collaterali causati dall’esposizione alla luce solare. Tuttavia è raccomandato non prendere sole nei giorni seguenti alla vaccinazione.