Il cioccolato è un alimento che raramente non viene apprezzato. A lungo demonizzato per le sue calorie elevate, si è scoperto che ha tantissimi effetti benefici. Consumare il cioccolato aiuta l’umore, l’apparato circolatorio ed essendo antiossidante aiuta anche lo stress. Ovviamente è necessario controllare le dosi. 100 grammi di cioccolato fondente (il meno calorico di tutti) ha 503 calorie, mentre il cioccolato bianco ne ha 570. Ma oggi non siamo qui per contare le calorie. Oggi mostreremo la ricetta di un dolce talmente godurioso e morbido che nessuno potrà resistergli.

Ecco l’irresistibile dolce al cioccolato che si prepara con soli 5 ingredienti

Parliamo dei brownies al cioccolato. Originario degli Stati Uniti, questo dolce è ormai diffuso e largamente apprezzato in tutto il mondo. È anche conosciuto per la sua estrema semplicità: per fare i brownies infatti ci vogliono circa 4 ingredienti. È un dolce che piace a grandi e piccoli, da gustare da solo o con una pallina di gelato al fiordilatte o alla vaniglia sopra.

Ma ecco l’irresistibile dolce al cioccolato che si prepara con soli 5 ingredienti:

300 g cioccolato fondente;

250 g burro;

300 g zucchero;

5 uova;

100 g farina.

Il procedimento è semplicissimo: è necessario tritare il cioccolato e farlo sciogliere in una ciotola di vetro o di metallo a bagnomaria. Una volta che il cioccolato sarà sciolto aggiungiamo il burro a temperatura ambiente tagliato a tocchetti. Inglobiamo il burro con il cioccolato, sempre a bagnomaria, fino a creare un liquido denso e dolce. È importante non portare mai a bollore il composto o altrimenti si rovinerà irrimediabilmente. Una volta fatto questo possiamo iniziare a riscaldare il forno al 260 gradi. Nel mentre il composto di burro e il cioccolato dovrà raffreddarsi.

Non appena il composto sarà raffreddato si aggiunge lo zucchero e si mescola bene. Si aggiungono a questo punto le uova e la farina e si amalgama il tutto fino ad ottenere un composto denso e cremoso. Si fodera una teglia da forno dai bordi alti (minimo 5cm) con della carta da forno e si versa il composto al suo interno. Ora non resta che mettere la teglia in forno e lasciarla per 50 minuti a 60 gradi. Una volta terminata la cottura possiamo far raffreddare la teglia e tagliare i nostri brownies in piccoli quadrati. Il risultato perfetto sarà sfornare dei dolcetti friabili all’esterno ma morbidi e umidi all’interno.