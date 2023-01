Sai proteggere le tue piante dal freddo? Ecco cosa fare e come recuperare quelle gelate

Balconi, terrazze e giardini sono molto belli quando li riempiamo di tante specie vegetali. Ogni stagione, però, può riservare delle insidie e danneggiarle. In particolare durante l’inverno si potrebbero proteggere nei modi che adesso spiegheremo.

Quando desideriamo rendere più bello uno spazio esterno decidiamo di comprare delle piante oppure semi e terriccio. Su balconi e terrazze o in giardino foglie e fiori rallegrano la vista e fanno bene anche all’umore. Stare all’aperto conversando con gli amici o facendo una grigliata sarà più piacevole.

In ogni stagione dell’anno, però, possono presentarsi degli eventi atmosferici dannosi. Pensiamo al troppo caldo o al vento, ai temporali e alle nevicate.

Prima di comprare una pianta sarebbe consigliabile informarsi su alcune caratteristiche. Per esempio, è bene conoscere se sia resistente al freddo e al caldo, se è sempreverde e così via. Un dato importante da considerare è il range di temperature che ogni specie può sopportare.

Sai proteggere le tue piante dal freddo? Ecco cosa fare in inverno

Malgrado la nostra scelta attenta, piante da fiore o alberelli da frutto potrebbero patire il freddo e soprattutto le gelate improvvise. Dobbiamo proteggere le piante in inverno, quindi.

Possiamo agire in alcuni semplici modi:

piante e alberelli in giardino possono combattere le basse temperature grazie alla pacciamatura. Basterà coprire il terreno attorno con alcune alternative. Possiamo usare foglie secche, della paglia, residui di potature. Altri materiali utili sono le cortecce, le rocce frantumate e l’argilla espansa, acquistabili nei negozi specializzati;

un altro modo di proteggere le grandi piante sarebbe la rincalzatura , cioè l’aggiunta di ulteriore terreno alla base della pianta. Sarà rimosso in primavera;

le piante in vaso le dovremmo spostare in un posto riparato, magari dietro altre resistenti e grandi, sotto a un muretto. Sarebbe ottimo metterle in una serra o in casa. La temperatura ideale andrebbe in generale tra i 18 e i 25 gradi al massimo, ma attenzione alle caratteristiche specifiche;

infine, all'esterno usiamo i teli in tessuto non tessuto, TNT, per proteggere le piante dal gelo durante la notte.

Come fare per recuperare una piantina gelata

Sai proteggere le tue piante dal freddo? Ecco cosa fare, quindi. Se non avessimo adottato questi accorgimenti, potremmo trovare delle piantine gelate. Portiamole in casa. Non alziamo la temperatura, manteniamo la stanza tiepida per evitare un ulteriore shock termico. Posizioniamo le piante in una stanza luminosa evitando il sole diretto.

Se il terreno è asciutto, bagniamolo con pochissima acqua tiepida. Lasciamo il fogliame. Al momento si dovrebbero togliere solo le parti che presentano muffe. Solo in primavera potremo verificare l’eventuale ripresa con nuovi germogli e quali parti sarebbero da eliminare. Per esempio, le foglie marroni e secche e i rametti molli. Sempre in primavera, inoltre, potremmo iniziare la concimazione. Useremo i fertilizzanti appropriati al tipo di pianta.