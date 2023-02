Mescola ora questi 2 ingredienti e guarda cosa accade: addio sporco ostinato e tanti soldi risparmiati!

Vuoi sostituire i tanti detergenti che hai in casa con un unico prodotto efficace? Puoi farlo miscelando due ingredienti di facile reperibilità che costano pochissimo. Il risultato sarà stupefacente e il risparmio assicurato. Ecco come fare.

Hai finito i detergenti e non hai tempo di uscire per comprarli? Oppure quelli che acquisti non ti soddisfano? Prova a prepararne uno con due soli ingredienti. Lo userai in tante situazioni e ti permetterà anche di risparmiare parecchi soldini. Basta avere in casa del bicarbonato di sodio e del detersivo peer piatti. Preparerai un prodotto favoloso per pulire bagno e cucina senza fatica. Scopri come.

Mescola ora questi 2 ingredienti e avrai un detergente pratico ed efficace

Pulire la casa è sempre molto faticoso e non sempre piacevole. Se alcuni trovano rilassante sbrigare le faccende domestiche, altri le detestano e preferirebbero passare diversamente il loro tempo libero. Se sei tra questi, sicuramente cercherai le soluzioni più rapide ed efficaci. E avere un solo prodotto per tanti usi diversi lo è. Ti permetterà di risparmiare tempo e denaro.

Come prepararlo? Ti servirà una ciotolina di vetro in cui verserai un cucchiaio e mezzo di bicarbonato e un cucchiaio di detersivo piatti. Mescola ora questi 2 ingredienti fino ad ottenere una specie di cremina ed ecco fatto. È un prodotto che ha azione sgrassante e disincrostante, da usare in mille modi diversi.

Usalo in cucina e in bagno

Usalo per detergere il lavello di acciaio. Versane una piccola quantità, circa mezzo cucchiaio, sulle superfici e stendila con una spugnetta strofinando leggermente nei punti più difficili. Poi risciacqua e avrai il lavello pulito e splendente. Procedi nello stesso modo per pulire il piano cottura e il tavolo della cucina. Usane sempre piccole quantità per favorire la rimozione. Risciacqua con un panno in microfibra.

In bagno, usa il prodotto per la pulizia dei sanitari. Ne basta una piccola quantità per detergere e sgrassare il lavabo, il bidet e il piatto doccia. Attenzione a non esagerare con le dosi e a sciacquare sempre abbondantemente. È efficace anche per rimuovere le incrostazioni di calcare dalla rubinetteria e dalle ante scorrevoli del box doccia. Usalo per pulire il water. Versane sempre piccole quantità lungo le pareti e strofina con lo scopino. Lascia agire e risciacqua.

Usalo nella lavastoviglie

Hai finito il detersivo per la lavastoviglie? Niente paura, puoi usare bicarbonato e detersivo piatti anche per lavare le stoviglie. Versa il bicarbonato nell’apposita vaschetta. Ne bastano due cucchiai per un intero lavaggio. Aggiungi qualche goccia di detersivo per i piatti e chiudi lo sportellino. Se vuoi preparare da sola anche il brillantante, puoi usare una miscela di acido citrico e acqua. È un prodotto davvero utile per la cura di piatti e bicchieri.

Per un litro d’acqua occorrono 150 g di acido citrico. Versane un po’ nella vaschetta del brillantante. Le stoviglie saranno lucide e prive di depositi calcarei. Avranno anche una leggera profumazione se aggiungi mezzo limone al lavaggio. Puoi utilizzare quello avanzato dalle preparazioni in cucina a cui hai già spremuto il succo.