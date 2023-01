Azioni del Ftse Mib che potrebbero essere all’inizio di un forte scatto rialzista: sono 3

Il ritracciamento degli ultimi due giorni e la scadenza del cluster prezzo tempo odierno, lasciano intravere uno spiraglio, anzi di più per i prossimi giorni. La view è che ci sarà un forte rialzo nei prossimi giorni, ma come al solito faremo attenzione ai supporti e a eventuali invesrioni ribassiste. Il Ftse Mib sembra molto tonico e ci sono dei titoli guida che potrebbero fare molto bene perchè sono rimasti fermi in quest’ultima gambra rialzista. Ecco 3 azioni del Ftse Mib che potrebbero essere all’inizio di un forte scatto rialzista.

Il Ftse Mib sembra proprio pronto per fare un anno straordinario. Sarà il Governo Meloni e i suoi primi 100 giorni che spirano gradne fiducia fra gli investitori, ma il 2023 potrebbe essere un anno straordinario per Piazza Affari. Come al solito rimarchiamo che il miglior modo per investire secondo le serie storiche sarebbe quello di diversificare sulle Borse mondiali in base al PIL.

Quali sono i supporti e gli obiettivi dell’indice azionario nostrano?

L’obiettivo di brevissimo del Ftse Mib Future potrebbe essere 27.100/27.350. Il primo supporto (punto di inversione ribassista) per i prossimi 3 giorni è a 26.255.

3 azioni del Ftse Mib che potrebbero essere all’inizio di un forte scatto rialzista

Ci riferiamo a ENEL, NEXI Stelllantis.

ENEL, ultimo prezzo a 5,391. Il titolo sembra ben impostato al rialzo, e dopo lo stacco dividendo ora potrebbe essere pronto a ripartire. Il primo supporto è posto a 5,34 e la prima resistenza a 5,49 e poi 5,65. Gli oscillatori di brevissimo sono girati al rialzo.

NEXI, ultimo prezzo a 8,06. Il titolo sembra ben impostato al rialzo, e dopo lo stacco dividendo ora potrebbe essere pronto a ripartire. Il primo supporto è posto a 7,95 e la prima resistenza a 8,49 e poi 8,55. Gli oscillatori di brevissimo sono girati al rialzo.

Stellantis, ultimo prezzo a 14,376. Il titolo sembra ben impostato al rialzo, e dopo lo stacco dividendo ora potrebbe essere pronto a ripartire. Il primo supporto è posto a 13,84 e la prima resistenza e poi a 14,87. Gli oscillatori di brevissimo sono girati al rialzo.

