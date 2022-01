Forse non tutti ci stanno pensando, ma in realtà a breve arriva San Valentino: la festa degli innamorati. Come ben sappiamo questa cade il 14 febbraio, che sarà un lunedì. Quindi potrebbe scapparci un bel weekend lungo. Che parte dal venerdì sera o dalla mattina di sabato, fino ad arrivare alla sera del lunedì. Sempre se il nostro lavoro ce lo permette.

Potrebbe quindi essere un momento perfetto per fare una gita fuori porta. In un posto romantico, dove però si può avere anche un po’ di privacy. E soprattutto dove non c’è troppa gente per evitare di prendere il virus.

Puntiamo quindi su un bel borgo tutto da scoprire, pieno di natura, di cibo, dove al centro del Mondo ci sarà la coppia e null’altro. E noi abbiamo scelto un luogo veramente unico. Un borgo vicino all’acqua dal clima mite e ricco di natura. Perché si trova proprio in mezzo ad una bellissima zona verde.

San Valentino pazzesco in questo borgo vicino all’acqua pieno di storia, di cibo e di romanticismo

Stiamo parlando di Gargnano. Un borgo unico nel suo genere. Si trova vicino all’acqua da un lato e dall’altro invece è ricoperto dalle montagne. E il borgo è proprio in mezzo. Gargnano si trova sul Lago di Garda, precisamente sulla riva occidentale.

E la sua caratteristica è proprio il clima mite fornito dalle montagne alle spalle. Clima che ha permesso la crescita di cedri, limoni, olive e cipressi. Non a caso, infatti, in questo borgo e nella zona è possibile visitare le antiche limonaie. La più antica della zona è La Malora, che oggi produce liquori, mostarde e marmellate.

E sarà un San Valentino pazzesco in questo borgo vicino all’acqua perché sarà possibile fare anche delle bellissime passeggiate nella riserva naturale Gardesana Occidentale e nel Parco regionale dell’Alto Garda Bresciano.

Ma qui sarà possibile visitare anche il centro storico, che si trova vicino al porto del borgo. Poi la chiesa di San Giacomo e anche Villa Feltrinelli, villa che si affaccia sul lago famosa perché ospitò la segreteria di Mussolini durante la Repubblica di Salò.

Ci sono anche deliziosi alberghi in cui alloggiare. Palazzi con vista lago, oppure luoghi immersi nel giallo dei limoni e nel verde della natura. Luoghi veramente unici da visitare, di cui troppo spesso ci dimentichiamo.

