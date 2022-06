Teniamo molto ai nostri capelli, che curiamo e acconciamo sempre al meglio. Non vogliamo rovinarli ma averli sempre splendenti. Questo perché ci piace sempre essere impeccabili. E anche alla moda, sfoggiando il taglio del momento. Non vogliamo avere pecche neanche quando andiamo al mare e siamo in spiaggia. In questi luoghi è particolarmente difficile mantenere un look adeguato per i nostri capelli. Sole, sabbia e acqua li rendono infatti quasi selvaggi e difficili da domare. Noi, però, possiamo approfittare di questa condizione e sfruttarla a nostro vantaggio, per ottenere un look a dir poco incredibile. Che ricorda quello delle belle surfiste che prendono il sole sulle spiagge della California.

La chioma effetto spiaggia

Possiamo trasformare quei capelli che ci sembrano scomposti e spettinati al mare in una fantastica chioma effetto spiaggia, con onde e riflessi baciati dal sole. Per fare questo dovremo adottare una serie di semplici stratagemmi a riguardo dell’asciugatura e dell’acconciatura dei capelli. Insieme all’utilizzo di un prodotto che possiamo trovare facilmente in profumeria o presso il reparto cosmetici del supermercato. Si tratta dello spray schiarente per capelli, che permette di schiarire gradualmente il nostro colore naturale. Il prodotto, in genere a base di ammoniaca e acqua ossigenata, permette la leggera schiaritura, tono dopo tono, del colore del capello. Scopriamo dunque come procedere.

Sembreranno californiani e saranno alla moda i capelli effetto spiaggia con onde che si ottengono in questo semplice modo

Per realizzare il look effetto spiaggia possiamo iniziare creando leggere onde ai nostri capelli semplicemente asciugandoli al naturale. Senza la piega del phon, infatti, i capelli resteranno leggermente ondulati. Se ciò non bastasse, potremo dividere i capelli in due sezioni, ai lati della testa, e creare due grosse trecce. I capelli dovranno essere umidi e dovremo dormire con le trecce. La mattina seguente scioglieremo l’acconciatura e i capelli saranno ondulati.

Procederemo quindi a creare l’effetto californiano utilizzando lo spray schiarente solo su alcune ciocche. Insisteremo su qualche ciocca spruzzando lo spray su tutta la lunghezza. In questo modo, i capelli si schiariranno e il complesso sarà un look effetto schiaritura naturale, come data dai raggi del sole.

Dunque, sembreranno californiani e saranno alla moda i capelli così trattati e acconciati. Questo look è molto adatto alle bionde e alle castane, ma anche le more possono provarlo. Nel caso di capelli scuri, lo spray schiarente sulle ciocche regalerà toni ramati.

