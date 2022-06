WhatsApp è ormai diventato uno strumento importantissimo per comunicare, inviare messaggi a parenti e amici, lavorare e tanto altro. In realtà, però, quest’applicazione è ben di più che un semplice servizio di messaggistica. Infatti, su WhatsApp si possono non solo effettuare chiamate e videochiamate, ma anche scambiare tantissimi contenuti, come testi, note vocali, documenti, immagini e video.

Tuttavia, anche utilizzare WhatsApp, a volte, potrebbe diventare pericoloso. Infatti, sempre più spesso, ci sono persone che subiscono truffe, raggiri, furti di identità e furti di denaro dal conto corrente. Negli ultimi tempi, ad esempio, sta girando molto una truffa che, tramite una semplice chiamata, potrebbe farci perdere il controllo dell’applicazione.

Oltre alle truffe, però, bisognerebbe prestare molta attenzione anche alle notizie false, che stanno ormai diventando una vera piaga sociale. La disinformazione è uno dei principali mali dei nostri tempi e, purtroppo, WhatsApp ne è uno dei canali principali di diffusione. Nelle prossime righe, quindi, vedremo cosa bisogna fare per contrastare questi fenomeni e ridurre il rischio di essere truffati e raggirati.

Ecco come smascherare truffe e notizie false su WhatsApp e difendersi dai messaggi indesiderati

Partiamo innanzitutto dalle notizie false. Per difendersi, in questi casi, bisognerebbe analizzare in modo critico tutto quello che riceviamo, anche se le notizie dovessero provenire da persone e contatti di cui ci fidiamo. Per fare ciò, è necessario verificare le informazioni da fonti ufficiali e attendibili, cercando su internet eventuali conferme, o smentite, della notizia. Ricordiamo, inoltre, che molta della disinformazione passa anche attraverso fotomontaggi e video montaggi, appositamente creati per ingannare le persone. Attenzione, infine, anche a tutti quei messaggi sensazionalistici che mostrano l’etichetta “Inoltrato molte volte”. WhatsApp, infatti, da qualche tempo, aggiunge questa dicitura su tutti quei messaggi inoltrati per più di 5 volte rispetto al mittente originale.

Messaggi indesiderati e truffe

Per smascherare, invece, i tentativi di truffa, bisognerebbe fare attenzione ai cosiddetti messaggi indesiderati. Questi ultimi non sono altro che messaggi inviati da mittenti che fingono di essere altre persone e che, spesso, risultano inaffidabili. Per capire se siamo di fronte a questa eventualità, controlliamo se nei messaggi sono presenti:

errori ortografici e grammaticali;

richieste di cliccare su un link, o di attivare delle funzioni;

richieste di condividere informazioni personali, PIN di carte di credito, password o richieste di pagamento.

Tutti i messaggi, quindi, che hanno queste caratteristiche andrebbero ignorati ed eliminati. Inoltre, come riporta il sito ufficiale di WhatsApp, in queste situazioni si consiglia di segnalare direttamente il mittente e bloccarlo. Questo ci permette di difenderci da futuri tentativi di truffa perché, il contatto bloccato, non avrà modo di inviare altre comunicazioni, né di ricevere ulteriori aggiornamenti. Quindi, ecco come smascherare truffe e notizie false su WhatsApp in pochi passaggi e senza danneggiare gli altri contatti.

