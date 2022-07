Per molti le ferie sono terminate per altri si stanno pian piano avvicinando ed è arrivato il momento di decidere la destinazione. Sono tanti a sognare per le proprie vacanze di rilassarsi all’ombra di una palma su una spiaggia bianca caraibica con un mare calmo e cristallino. O di passeggiare tra le stradine della bellissima Santorini e godere dei suoi panorami mozzafiato. Tuttavia non sempre queste località sono accessibili a tutti e non tutti sono propensi ad andare troppo lontano. Ma il nostro Bel Paese per fortuna è ricchissimo di località che ci lasceranno gli occhi pieni di meraviglie.

Ad esempio si trova ad un’ora da Firenze una spiaggia bianca che sembra le Maldive e invece è in Toscana. Si tratta in particolare di Rosignano Solvay, una delle frazioni di Rosignano Marittima, famosa per le sue discusse spiagge bianche. Si pensi poi alla meravigliosa Sardegna ammirata da tutto il Mondo, alla Puglia o alla Campania, tutti luoghi di inestimabile bellezza. Ma oltre a queste località, si potrà godere di uno splendido mare cristallino e di spiagge incontaminate anche al Centro della nostra bella Italia. In particolare recandosi sulla Riviera del Conero.

Sembrano Santorini invece queste calette mozzafiato sono al Centro Italia

La Riviera del Conero è il tratto di costa dell’Adriatico cha va dal porto della città di Ancona fino a quello di Numana. Il territorio è protetto dal Parco Regionale del Conero, il primo parco regionale delle Marche istituito nel 1987. La Riviera prende il nome dal Monte Conero, che forma l’omonimo promontorio a picco sul mare. È ricca di piccole spiagge rocciose e sabbiose e di insenature che le donano un fascino selvaggio e paesaggi di una bellezza straordinaria.

Sembrano Santorini invece queste calette mozzafiato si trovano proprio al Centro della nostra bellissima Terra. Tra le spiagge più note della Riviera vi sono la spiaggia di Portonovo, di Mezzavalle e la Spiaggia La Vela del Comune di Ancona. La bianca spiaggia sassosa di Portonovo ha un andamento sinuoso e incurvandosi verso Ovest forma la baia che ha dato il nome alla località. Viene anche chiamata Baia Verde perché è immersa nella natura del Parco del Conero. La presenza dei boschi a contatto con la spiaggia le donano l’aspetto di una vera e propria oasi di pace.

Nel Comune di Sirolo

Ma oltre a queste vi sono tante altre spiagge assolutamente da vedere, come quelle del Comune di Sirolo. In particolare la Spiaggia di San Michele, dei Sassi Neri, delle Due Sorelle, dei Gabbiani e la Spiaggia Urbani. La Spiaggia di San Michele è una lunga spiaggia di ciottoli ghiaiosi e rocce completamente immersa nel verde con un mare incredibilmente cristallino. Da qui inoltre può raggiungersi a piedi la suggestiva Spiaggia dei Sassi Neri, così chiamata per le rocce scure del suo fondale. Infine è assolutamente da vedere la bellissima Spiaggia Urbani, facilmente raggiungibile sia con i mezzi che a piedi. A forma di mezzaluna è caratterizzata da un lato da una grotta e dall’altro da una rupe e con i suoi ciottoli bianchi ci lascerà davvero affascinati.

Pertanto un tour per la Riviera del Conero potrà regalarci panorami mozzafiato e piacevolissimi bagni in un mare fresco e cristallino.

