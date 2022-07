Gli elettrodomestici fanno ormai parte della nostra vita quotidiana. Senza il loro aiuto, fare le faccende domestiche ci richiederebbe moltissimo tempo e fatica in più. Il loro ruolo è davvero indispensabile e per fare in modo di mantenerli funzionanti garantendo ottime prestazioni, dobbiamo prendercene cura. La lavatrice è uno strumento complesso e che possiede moltissime componenti. Entrando a contatto con l’acqua e vari detergenti è possibile che si formino muffa, calcare e cattivi odori. Per avere un bucato sempre morbido e profumato, è necessario che la lavatrice sia sempre pulita. Ecco perché oggi vogliamo svelare un metodo semplice, economico e naturale per liberarci velocemente di muffa e calcare. Le nostre nonne ci hanno insegnato ad usare prodotti naturali per risolvere moltissimi problemi quotidiani. Tra i più comuni ci sono senza ombra di dubbio bicarbonato e aceto. Tuttavia, possiamo rimpiazzarli usando un prodotto davvero efficace e profumatissimo.

Come pulire filtro e guarnizione della lavatrice da calcare e muffa

Avvertire cattivi odori provenienti dalla lavatrice non è mai piacevole. La muffa si sviluppa in particolar modo sulla guarnizione della lavatrice causando odori sgradevoli. Anche il filtro della lavatrice ha bisogno di attenzioni perché svolge un ruolo fondamentale. Se dovesse intasarsi, potrebbe impedire alla lavatrice di terminare il lavaggio e finirebbe con il bloccarsi. Con questo articolo spieghiamo che possiamo usare un solo rimedio per eliminare calcare e muffa, pulire il filtro e rimuovere il calcare.

Se il filtro è bloccato, occorrerà innanzitutto staccare la spina della lavatrice per lavorare in sicurezza. Chiudiamo l’acqua ed apriamo l’alloggiamento del filtro. Posizioniamo una bacinella per raccogliere tutta l’acqua ed eliminiamo eventuali tracce di sporco. Uniamo il succo di un limone, 30 gocce di tea tree oil e 20 grammi di sapone liquido di Marsiglia in mezzo litro d’acqua. Puliamo il filtro con questa soluzione e dopo averlo asciugato e riposizionato, facciamo un lavaggio a vuoto. In questo modo il filtro sarà nuovamente pulito e funzionante.

Ma non è tutto

Con questo prodotto naturale possiamo pulire anche la guarnizione della lavatrice e rimuovere il calcare. Indossiamo un paio di guanti e versiamo la soluzione su una spugna. Puliamo per bene la guarnizione da ogni residuo ed usiamo il restante detergente per fare un lavaggio a vuoto. Il sapone di Marsiglia eliminerà ogni traccia di cattivo odore. Il tea tree è eccellente contro la muffa, mentre il limone è una valida alternativa all’aceto per rimuovere il calcare. Abbiamo visto come pulire filtro e guarnizione della lavatrice in modo davvero semplice e veloce. In questo modo, potremo usare un solo prodotto per risolvere diversi problemi e senza spendere molti soldi.

