Le temperature record di quest’anno stanno mettendo a dura prova tutti gli italiani. Bisogna resistere al caldo e all’afa in qualche modo e lo si deve fare anche a tavola. Gli esperti consigliano di preferire cibi freschi, sani e nutrienti, in questo periodo, piuttosto che rinfilzarsi di cibo spazzatura. Andrebbero, poi, evitati piatti pesanti e poco digeribili e la frittura in generale. A tal proposito, ricordiamo che esistono alcuni trucchetti strategici per friggere velocemente senza olio e senza friggitrice ad aria.

Tra i piatti estivi più gettonati e amati non possono mancare le insalatone. Preparazioni facili, eccezionali da mangiare fredde, perfette non solo per l’estate ma anche durante tutto il resto dell’anno. Ciò che conta è scegliere il piatto giusto per le nostre esigenze.

Di seguito, mostreremo 2 insalatone sfiziose e leggerissime per una cena estiva light e poco calorica

Grazie alla versatilità di questi piatti, si possono creare tantissime insalatone diverse, a seconda, ovviamente, degli ingredienti selezionati. Quest’oggi, parleremo di 2 ricette molto sfiziose da provare assolutamente. Partiamo dall’insalata di riso venere e gamberetti.

Ingredienti per 2 persone

300 g di riso venere;

250 g di pomodori;

mezzo peperone rosso (facoltativo);

1 zucchina;

1 carota;

200 g di gamberetti

1 spicchio d’aglio;

basilico fresco, olio extravergine d’oliva e sale q.b.

Procedimento

L’insalata con riso venere e gamberetti è un piatto unico buono, leggero e saziante. Il riso venere è l’ideale per queste preparazioni, giacché non scuoce molto facilmente. Per prima cosa, dunque, sciacquare il riso sotto l’acqua corrente e poi farlo cuocere in acqua salata. Una volta cotto, il riso andrà passato nuovamente sotto l’acqua corrente e trasferito in una ciotola a raffreddare. Intanto, pelare una carota e tagliarla a rondelle. Poi, lavare il peperone, eliminare i filamenti bianchi interni e anche i semi. Poi, tagliarlo a pezzetti. Lavare anche la zucchina, spuntarla alle 2 estremità e creare delle rondelle da tagliare a metà. Lavare e tagliare i pomodori, salarli e metterli in un colino per 15 minuti per scolarli bene.

A questo punto, in una padella far rosolare l’aglio con un filo d’olio, poi aggiungere la verdura e lasciarla cuocere con un po’ d’acqua. Intanto, pulire i gamberetti e cuocerli in un’altra padella con un filo d’olio per 2-3 minuti. Aggiungere anche un pizzico di sale. Dopo poco unire alle verdure, i pomodori e i gamberetti. Mescolare il tutto e riporre in frigo. Prima di servire, decorare con qualche foglia di basilico.

Seconda ricetta

La seconda insalata proposta, invece, è quella con avocado e tacchino. Un piatto poco calorico ma molto gustoso.

Ingredienti per 2 persone

1 avocado;

3 fette di fesa di tacchino;

3 ravanelli.

una confezione d’insalata verde;

senape q.b.;

olio di oliva q.b.;

succo di mezzo limone.

Procedimento

Lavare con cura le verdure, poi, prendere l’avocado, eliminare il nocciolo e tagliare l’avocado a fettine. Lavare anche i ravanelli e tagliarli a fette sottili. Poi, inserire in una ciotola l’insalata, i ravanelli e l’avocado. Premere il succo di mezzo limone e insaporire con un pizzico di sale. Aggiungere un filo d’olio e unire anche la fesa di tacchino tagliata a striscioline. Infine, per rendere l’insalata più appetitosa, aggiungere un cucchiaio di senape e il gioco è fatto. L’insalata andrà servita fredda, magari accompagnata da qualche fetta di pane tostata. Dunque, ecco 2 insalatone sfiziose e leggerissime per una cena estiva golosa e leggerissima.

