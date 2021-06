Inizia la ricerca delle località turistiche da visitare per approfittare delle tanto aspettate ferie estive. La Redazione di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa dedica questa sua guida a una destinazione che riesce a combinare bellezza e convenienza. Sembrano le Maldive ma è una strepitosa spiaggia bianca italiana tutta da visitare collocata sul litorale ionico della costa calabrese. Stiamo parlando della “Baia dell’Ippocampo” una spiaggia famosa che prende il nome dai meravigliosi cavallucci marini che popolano il fondale marino di questo luogo. Ecco perché vale la pena ammirarla almeno una volta nella vita e come raggiungerla.

Dove trovare la Baia dell’Ippocampo e quali meraviglie regala alla vista

Qualcuno la definisce anche come “Maldive della Calabria” insieme a luoghi rinomati come le spiagge di Tropea, Arcomagno o Capo Vaticano. L’aria della Baia Marina di Soverato è un tratto protetto di costa popolato da due specie di Hippocampus davvero straordinarie. Si tratta dell’hippocampus hippocampus e dell’ hippocampus guttulatus.

Il mare in questa zona è trasparente e cristallino e la sabbia finissima. Sono molti i turisti stranieri e quelli italiani che giungono da ogni parte per ammirare questa meraviglia della natura. Il mare azzurro regala incredibili sfumature celestiali.

I fondali ricchissimi di flora e fauna marina offrono l’occasione per immersioni indimenticabili. A incorniciare questa costa è il lungomare di Soverato, un’area pedonale che consente di passeggiare godendo di tutta la bellezza di questi luoghi.

Questa località è perfetta perché non è caotica e quindi offre la possibilità ai genitori di trascorrere piacevoli vacanze con i propri bambini. Si tratta di località turistiche adatte a ogni tasca e con molte spiagge libere. Per chi proprio non può rinunciare alla comodità esistono però numerosi stabilimenti balneari.

Poi ristoranti che servono ottimo cibo, bar e gelaterie in cui rinfrescarsi dal caldo torrido e tipico di queste regioni. Ognuno di questi luoghi offre poi piacevoli pause musicali la sera per godere ogni giornata fino alla fine immersi in un panorama davvero mozzafiato. Chi intende trascorrere una vacanza fatta di natura e bellezza, praticità per le famiglie e divertimento per tutti dovrebbe puntare proprio su questo incantevole luogo.