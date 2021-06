Quando seminiamo il nostro piccolo orto in giardino o in terrazzo prestiamo attenzione a tanti fattori. La posizione rispetto al sole, l’innaffiatura, la protezione da afidi. Pensiamo di aver fatto tutto nel modo giusto ma le nostre piantine non maturano come vorremmo. E i nostri ortaggi non sono come ce li immaginavamo. Questo può succedere perché non usiamo il terreno giusto. Vediamo qual è la composizione giusta per delle verdure invidiabili.

Con questo metodo non servono concimi o fertilizzanti

Il metodo in questione consiste nel preparare il terreno già prima della semina. In modo che sia ricco di nutrienti per far crescere le nostre verdure. Per questo non serve aggiungere successivamente fertilizzanti. Può capitare di dover ricorrere a qualche aiutino ogni tanto per ravvivare il terreno. Ma se applichiamo questa tecnica sarà molto più semplice coltivare il nostro orto. È una tecnica che si basa sulla concezione classica dell’agricoltura. Quella dell’orto sinergico.

Per un orto rigoglioso e produttivo è questa la composizione giusta del terreno

Praticamente segue l’idea che la natura sa sempre far funzionare tutto. Quindi, per coltivare la terra non serve l’intervento eccessivo dell’uomo. Basta avere un terreno fertile. E, infatti, vediamo come rendere il nostro terreno fertile e ricco di nutrienti.

Partiamo dalla terra smossa

Sia che si tratti di un orto in balcone che in giardino, il primo passo è smuovere bene il terreno creando dei solchi abbastanza profondi. Poi aggiungiamo del biotriturato che altro non è che un mix di foglie, rametti e residui di potature. Lo scarto vegetale che andrà a rinvigorire il terreno. Diciamo all’incirca una decina di centimetri. Poi procediamo con il fertilizzante per eccellenza. Il letame. Il più efficace, naturale e antico. Si trova in tutti i negozi di fai da te e giardinaggio.

Ora mettiamo del classico terriccio

Almeno 20 centimetri, va benissimo un terriccio base per coltivazioni. Meglio se leggermente argilloso. E per finire l’ultimo strato, con la pacciamatura. Si possono scegliere diversi materiali, come paglia, foglie secche o anche tessuto non tessuto. L’importante è che proteggano l’orto da malerbe e piante infestanti.

Quindi, per un orto rigoglioso e produttivo è questa la composizione giusta del terreno. In questo modo le nostre verdure cresceranno in modo eccezionale. Una vera soddisfazione.