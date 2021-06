Il deserto è una delle creazioni della natura più belle, di quelle cose da vedere almeno una volta nella vita. Quando si pensa al deserto si pensa sempre a delle distese chilometriche di sabbia finissima. Il nostro immaginario collettivo va subito a dare prima importanza all’estensione e al carattere sabbioso di questi luoghi.

In realtà il deserto è per definizione un’area quasi o del tutto disabitata in cui le precipitazioni non superano i 50 mm. Il terreno desertico è prevalentemente arido e in queste zone è presente una scarsa o nulla vegetazione. Le classiche dune sabbiose sono solo uno dei tanti modi in cui può presentarsi un deserto. Aree desertiche sono infatti anche le regioni polari.

Dunque la superficie non è importante, è importante che il luogo rientri in queste caratteristiche per essere definito tale. Proprio in Italia, però, si trova uno dei deserti naturali sul mare più spettacolari e grandi d’Europa.

Sembrano il Sahara ma sono in Italia queste dune spettacolari tra le più alte d’Europa

Stiamo parlando di Piscinas. È nella zona di Arbus, nella costa ovest della Sardegna, poco sotto Oristano. Per la precisione, quello di Piscinas è un sistema dunale costiero. Le dune sono degli accumuli sabbiosi la cui forma è dovuta all’azione del vento e sono tipiche dei deserti. Quello di Piscinas è un sistema che si estende per 28 km. La parte dunale copre 5 chilometri quadrati circa. Le sue dune sono alte fino ad un massimo di 100 metri, seconde in Europa solo alla duna di Pyla in Francia (120 metri). È una zona della Sardegna quasi del tutto incontaminata. Ecco perché sembra il Sahara ma in realtà sono in Italia queste dune spettacolari tra le più alte d’Europa.

La si può raggiungere facilmente in macchina o in moto da Arbus, percorrendo una piccola strada sterrata. Le dune si affacciano direttamente sul mare e costituiscono tra le strisce di spiaggia più lunghe della Sardegna. Non è una spiaggia adatta ai bambini perché l’acqua è subito profonda ma anche perché è una zona fortemente esposta a vento e correnti. Il periodo migliore per visitarla è il mese di giugno o ottobre, periodi in cui l’affollamento non è eccessivo.