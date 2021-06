Con l’arrivo dell’estate arriva anche quella voglia irrefrenabile di un’abbronzatura perfetta. Ma il problema è sempre lo stesso. Cerchiamo disperatamente di avere un’abbronzatura omogenea in poco tempo. Il rischio, però, sarà quasi sempre un’abbronzatura a macchie o, peggio ancora, una scottatura con conseguente spellatura. Sembra non ci sia soluzione. Sembra che non ci si possa abbronzare velocemente se non scottandoci o spellandoci. Ma fortunatamente non è così. È possibile arrivare ad un’abbronzatura perfetta in poco tempo seguendo questi piccoli e semplici consigli.

È questo il segreto che davvero in pochi conoscono per avere un’abbronzatura perfetta in poco tempo pur mantenendo la nostra pelle sana e protetta

Preparare la pelle al sole: prima di esporre la nostra pelle ai raggi solari, è bene prepararla ad abbronzarsi. Uno scrub per il corpo è l’ideale per eliminare le cellule morte ed evitare di abbronzarci a chiazze. L’ideale sarebbe farlo almeno una volta alla settimana prima delle nostre vacanze. Ma attenzione: ricordiamoci sempre di applicare una crema idratante dopo ogni scrub se non vogliamo irritare la pelle. Un altro modo di preparare la nostra pelle al sole è quello di mangiare alimenti che contengono vitamina C. Questa vitamina, infatti, è in grado di stimolare e di aumentare la produzione di melanina del nostro corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non esporsi al sole per troppo tempo: è questo il vero segreto che davvero in pochi conoscono per avere un’abbronzatura perfetta in poco tempo pur mantenendo la nostra pelle sana e protetta. La nostra abbronzatura, infatti, è strettamente legata alla produzione della melanina. Più melanina viene prodotta dal nostro corpo, più riusciremo ad abbronzarci. Ma la melanina viene prodotta dal nostro corpo per un massimo di 45 minuti. Perciò è inutile stare sotto il sole per più di 45 minuti perché oltre questo tempo il nostro corpo non produrrà più melanina. Anzi, esporci al sole per troppo tempo causa solo pericolose scottature e antiestetiche spellature.

Non dimenticare mai la protezione: la protezione è un passaggio fondamentale da eseguire se non vogliamo che la nostra pelle venga esposta a pericolose scottature. È importantissimo rispettare il proprio foto-tipo e applicare una protezione sempre adeguata al nostro tipo di pelle. Non solo perché così si protegge la nostra pelle, ma anche perché in questo modo la nostra abbronzatura sarà omogenea e duratura.