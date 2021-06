Quando parliamo di mal d’auto, parliamo di chinetosi. La chinetosi è un disturbo neurologico che si verifica quando il cervello riceve informazioni contrastanti dall’orecchio interno, dagli occhi e dai nervi delle articolazioni e dei muscoli. Facciamo un esempio. Immaginiamo un bambino che legge un libro in macchina. L’orecchio interno del bambino percepisce il movimento, ma i suoi occhi e il suo corpo no. Il risultato potrebbe essere la comparsa di mal di stomaco, sudore freddo, mal di testa e vomito. Non è chiaro perché alcuni bambini siano più sensibili di altri a questo problema, ma sicuramente alcuni accorgimenti potrebbero prevenirlo. In pochi, inoltre, conoscono i 4 rimedi casalinghi contro il mal d’auto nei bambini.

Come prevenire il mal d’auto nei bambini

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Viaggiare con bambini a bordo non è semplice. Quello che bisogna fare, prima di tutto, è viaggiare organizzati e tutto sarà più semplice grazie a queste 10 idee geniali per organizzare l’auto e viaggiare sereni anche con i bambini. Una volta organizzata la macchina, concentriamoci su come affrontare il viaggio. Bisogna ridurre l’input sensoriale: meglio guardare fuori dal finestrino piuttosto che leggere un libro o guardare uno schermo, per esempio. È bene evitare pranzi o cene abbondanti prima del viaggio e preferire piccoli spuntini durante. Garantire un buon ricircolo dell’aria e cercare distrazioni come cantare, ascoltare musica, possono aiutare ulteriormente.

In pochi conoscono i 4 rimedi casalinghi contro il mal d’auto nei bambini

Da abbinare a questi accorgimenti, sono i rimedi semplici ed efficaci della nonna:

il lichene d’Islanda, una pianta disponibile in erboristeria, è particolarmente indicato per i bambini che soffrono il mal d’auto. Efficace sotto forma di decotto, viene preparato bollendo un cucchiaio di foglie in 250 ml d’acqua per 15 minuti. Filtrare e bere prima della partenza;

perfetto per i bimbi è anche un infuso preparato con menta e melissa. Lasciare in infusione un cucchiaio di foglie per ciascuna di queste piante in una tazza con acqua bollente per 15 minuti. Il gusto è gradevole e piacerà ai bambini;

con i primi sintomi di insofferenza, una tisana calda alla camomilla terrà a bada la nausea rilassando lo stomaco. Si può preparare a casa e portarla con sé in un thermos;

infine, per contrastare il mal d’auto si può fare affidamento anche su un infuso da bere caldo allo zafferano. Basta un pizzico di questa spezia in una tazza d’acqua bollente, da portare in viaggio sempre in un thermos.

Un ultimo consiglio. I bambini amano i succhi. Preferire quelli alla mela ed evitare quelli all’arancia. Il primo può essere bevuto sia prima sia durante il viaggio quando si avvertono i primi fastidi. Se il bambino dovesse iniziare a sentirsi poco bene, fermare l’auto e lasciarlo camminare per alcuni minuti oppure sdraiarsi sulla schiena per alcuni minuti con gli occhi chiusi. Aiuterà e il viaggio riprenderà subito.