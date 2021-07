Se da una parte la situazione epidemiologica che stiamo vivendo ci ha costretto a rivedere l’idea delle nostre vacanze, dall’altra ci ha dato un’opportunità. Ha maggior parte di noi, infatti, avendo preferito spendere le proprie ferie all’interno dei confini nazionali, ha scoperto dei tesori nascosti che l’Italia preserva. Tesori che, probabilmente, non avremmo mai scoperto, se non fosse stato per le restrizioni.

Paradisi esotici

Difatti, molti di noi hanno sempre avuto l’impressione che, per visitare spiagge paradisiache e mari cristallini, bisognasse necessariamente fare ore e ore d’aereo. Eppure, non è affatto così. L’Italia ospita tantissime spiagge a dir poco spettacolari, dai contorni fiabeschi e dalla sabbia incantevole. Tutto quello che resta da fare a noi turisti, quindi, è avventurarci alla loro scoperta. Il più delle volte, rimarremmo del tutto sorpresi dal panorama che offrono.

Sembrano i tropici ma è in Italia questa spiaggia ambrata dal mare irresistibile

Per aiutare i nostri Lettori a districarsi tra la vastissima possibilità di scelta, oggi vogliamo svelare l’esistenza di un posto di mare che, forse per molti, rimane ancora sconosciuto. Infatti, sembrano i tropici, ma è in Italia questa spiaggia ambrata dal mare irresistibile. Stiamo parlando di Capo Passero. In provincia di Siracusa, nella splendida Sicilia, si trova un piccolo isolotto a poca distanza dal comune di Portopalo di Capo Passero.

Questa striscia di terra mostra due paesaggi molto diversi tra loro, dalle rocce presenti a nord dell’isola alle spiagge paradisiache ed esotiche a sud. In quest’ultima parte, raggiungibile con imbarcazioni appositamente presenti, è possibile scoprire un panorama del tutto particolare e speciale. Acque brillanti e cristalline e spiagge splendenti e non affollate, ideali per chi ama il bel mare e il relax. Rimanendo in Italia è del tutto possibile concedersi una vacanza alla scoperta di luoghi paradisiaci e la spiaggia di Capo Passero ne è un validissimo esempio.