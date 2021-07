Aspettiamo l’estate tutto l’anno fino a quando non arrivano a infastidirci le zanzare. Questi piccoli insetti sono una delle caratteristiche della stagione più calda e molte persone non sanno come liberarsene.

In commercio esistono mille prodotti antizanzare ma nessuno di questi sembra risolvere in maniera definitiva la situazione.

La verità è che il problema non dipende dalle zanzare, ma da come noi pensiamo di risolverlo. Infatti non dovremmo concentrarci su come eliminare le zanzare, ma su come prevenire la loro presenza.

Anche se non ce ne accorgiamo sono le nostre abitudini quotidiane ad attirare a noi questi fastidiosi insetti. Ci sono dei comportamenti sbagliati che dovremmo modificare, tra cui uno in particolare che ci causa questo problema. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le zanzare non ci romperanno più le scatole quando smetteremo di fare questo stupido errore

Abbiamo già scoperto qual è la pianta formidabile grazie a cui zanzare, ragni e altri insetti staranno lontani da casa nostra.

Oggi scopriremo come prevenire la presenza delle zanzare in casa nostra.

Le zanzare si concentrano laddove esistono dei ristagni d’acqua. Quando innaffiamo le piante ricordiamoci di svuotare i sottovasi, ma anche l’innaffiatoio, eventuali piscine gonfiabili e contenitori di qualsiasi tipo.

Anche le scodelle dei nostri amici a quattro zampe possono attirare le zanzare. Ecco perché dovremmo cercare di non lasciarle mai incustodite. Ed ecco che le zanzare non ci romperanno più le scatole quando smetteremo di fare questo stupido errore.

Questo metodo è molto più economico di tutti i repellenti che possiamo trovare in commercio, ed è anche molto più naturale. Sarà necessario solo avere un’accortezza in più al termine di alcune attività quotidiane.

Predatori di zanzare

In pochi sanno che le zanzare sono un’ottima preda per alcuni tipi di animali. È triste parlare di un essere vivente come di una preda, ma le zanzare ci creano fastidio ed è per questo che dobbiamo difenderci.

Ecco perché potremmo posizionare dei pesci rossi in un acquario ornamentale in casa o in giardino. I pesci rossi sono ghiotti di larve di zanzare e potrebbero aiutarci in questa situazione.