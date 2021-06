Non tutti lo sanno, ma non troppo lontano dall’Italia si trova un’isola dal mare cristallino e dalla cultura tutta da scoprire. Parliamo di Cipro, perla del Mediterraneo dalla storia antica e dalla bellezza veramente indescrivibile. Infatti, possiamo passare delle vacanze indimenticabili in questa isola esotica non troppo lontana dall’Italia. Scopriamo subito perché.

Un’isola crocevia di culture esotiche

Per i turisti più navigati non è sempre facile riuscire a trovare una meta capace di affascinare per la sua cultura e per la bellezza della sua natura. Eppure, nella bellissima isola di Cipro, a sole tre ore da aereo dall’Italia, ogni visitatore può trovare questo e molto di più.

Quest’isola, infatti, è stata per secoli crocevia di popolazioni e culture molto diverse che hanno lasciato numerose tracce del loro passaggio.

Sarà così possibile visitare antichi monasteri greci arroccati sulle montagne come anche una solenne moschea risalente al XVI secolo. Inoltre, gli amanti del mare potranno trovare in questa isola una delle acque più belle di tutto quanto il Mediterraneo.

Quindi, che cosa vedere in questa piccola perla del Mediterraneo? Gli amanti del mare saranno sicuramente felici di sapere che Cipro vanta ben 65 bandiere blu, garanzia di un mare stupendo e incontaminato.

La costa dell’isola garantisce litorali adatti ad ogni tipo di appassionato, dalle spiagge selvagge della parte Settentrionale sino alle calette di quella Orientale.

Gli amanti dell’archeologia non dovrebbero perdersi il museo archeologico di Nicosia, né la possibilità di passeggiare tra i resti archeologici di Paphos.

Infine, risulta impossibile non approfittare delle differenze che caratterizzano l’isola visitando alcuni dei principali luoghi di culto ortodossi e musulmani. Meritano, quindi, una visita sia i monasteri di Kykkos, insieme di chiese riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, sia la moschea di Selimiye.

