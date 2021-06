Fare la spesa sembra relativamente semplice. Possiamo però rendere l’esperienza ancora migliore grazie ad alcuni accessori. Questi non solo ci permettono di risparmiare, ma aiutano anche l’ambiente. Oggi andremo a scoprire un accessorio che non solo è utile per la spesa, ma che possiamo utilizzare e reinventare anche a casa! Torna di moda questo geniale accessorio per la spesa che arriva dal passato, ecco quale.

Nuove abitudini sostenibili

Molti, negli ultimi anni, hanno scoperto il gusto per la spesa sostenibile. Un tempo non ci preoccupavamo granché del numero di rifiuti che producevamo. Fioccavano quindi i contenitori usa e getta e non solo. Moltissima plastica, infatti, veniva proprio dai sacchetti della spesa. Da diversi anni, invece, è avvenuta una rivoluzione. Invece di utilizzare i sacchetti del supermercato, molti se li portano da casa.

Questi sacchetti sono inoltre spesso riutilizzabili e di stoffa. Ormai nella borsa di tutti noi non può mancare un sacchetto riutilizzabile! Questa scelta aiuta non solo l’ambiente, ma anche le nostre tasche. È infatti ottima per risparmiare denaro, dato che spesso ora i sacchetti del supermercato non sono gratis. Spesso, però, questi sacchetti sono poco traspiranti. Per risolvere questo problema possiamo però affidarci alla saggezza delle nostre nonne.

Torna di moda questo geniale accessorio per la spesa che arriva dal passato

In passato, il sacchetto di rete era uno degli accessori immancabili per la spesa. È infatti comodissimo. Occupa poco spazio, è molto leggero e facile da lavare, asciuga in un attimo. Oggi questo accessorio è tornato di moda per uno scopo ben preciso. Molti infatti lo utilizzano come sacchetto della spesa per frutta e verdura. In questo modo questo cibo fresco potrà continuare a respirare. Non solo, possiamo anche controllare che frutta e verdura non si schiacci.

Questo accessorio è anche versatile. In molte case è infatti utilizzato come elemento d’arredo. Tornati a casa, infatti, possiamo lasciare la frutta nel sacchetto e appenderlo in cucina. Avremo così un porta-frutta pratico e di moda. Ma non solo, questo oggetto è anche comodissimo per quando c’è poco spazio. Possiamo ad esempio usarlo in camper per conservare quel cibo extra che non sta nei cassetti.