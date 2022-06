Le ferie estive sono ormai alle porte e tantissime persone hanno già organizzato tutto, scegliendo la meta, i mezzi per raggiungerla ed i posti in cui soggiornare. Tante altre, però, sono ancora in fase di ricerca e, anche quest’anno, la tendenza sembra essere quella di rimanere dentro i confini nazionali. Ciò non stupisce affatto dal momento che il nostro Paese offre un’infinità di paesaggi tutti da scoprire, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, come la Calabria. In questo breve articolo, parleremo proprio di questa incantevole terra, consigliando ben 3 spiagge da inserire nel proprio itinerario di viaggio.

Una cornice perfetta

La prima spiaggia che bisogna assolutamente considerare è quella di Marinella, una spettacolare insenatura accerchiata da un magnifico paesaggio. Infatti, oltre finissima sabbia bianca, possiamo trovare anche imponenti coste rocciose situate a picco sul mare, tra cui lo Scoglio del Leone e Capo Cozzo. Il mare, inoltre, è bellissimo, di un colore turchese, ideale per gli appassionati di pratiche subacquee. A far da cornice a questo straordinario paradiso in terra, vi è una natura selvaggia ed incontaminata tutta da ammirare. La spiaggia della Marinella, comunque, non ha accessi diretti e quindi, per raggiungerla, bisognerebbe intraprendere dei sentieri ripidi e dissestati. Questo fattore scoraggia molti turisti, rendendo quest’insenatura il posto perfetto per rilassarsi e godersi un po’ di pace.

Sembrano dei piccoli paradisi tropicali ma si trovano in Italia queste meravigliose spiagge con acque cristalline e sabbia bianca finissima

Un’altra bellissima spiaggia da visitare è quella di Copanello, situata a circa 8 km da Catanzaro, al centro del Golfo di Squillace. Anche andando qui, ci ritroveremo ad ammirare una spiaggia di sabbia dorata, ampia e ben attrezzata. Il punto forte di questa località però è il mare di colore azzurro e turchese, dai fondali bassi e sabbiosi, ideale per nuotare anche con i bambini. L’unico difetto è che in alta stagione è molto difficile trovare un po’ di privacy e serenità, perché la spiaggia tende ad affollarsi. Tuttavia, un’esperienza da fare è quella di noleggiare una canoa e costeggiare tutto il promontorio, così da poter ammirare altre meravigliose insenature come la spiaggia di Caminia.

Concludiamo questo nostro viaggio virtuale in Calabria approdando in una delle località più suggestive della regione, ossia baia di Grotticelle. Situata lungo la straordinaria Costa degli Dei, a 20 minuti dalla splendida Tropea, questa spiaggia lunga 1 km è una delle mete più gettonate dell’estate. Essa si sviluppa all’interno di un’insenatura protetta dal promontorio di Capo Vaticano, a nord, e dalla Spiaggia di Santa Maria, a sud. Anche qui, possiamo trovare un mare trasparente e cristallino, con fondali sabbiosi che diventano via via più rocciosi avvicinandosi alle coste.

Il paesaggio circostante, estremamente variegato, comprende anche diverse cale raggiungibili attraversando dei sentieri e, in lontananza, le bellissime Isole Eolie. Quindi, ecco perché queste magnifiche spiagge calabresi sembrano dei piccoli paradisi tropicali e sono ideali per trascorrere delle vacanze indimenticabili.

