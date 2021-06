Il tramonto è uno dei momenti della giornata più rilassanti ed allo stesso tempo più magici.

Infatti, oltre a permetterci di staccare dalla frenesia mattutina, esso si lascia ammirare in tutto il suo splendore con giochi di colore davvero mozzafiato.

Nei viaggi e durante le vacanze è uno dei momenti più attesi, soprattutto per essere immortalato e condiviso sui social network.

Oggi vedremo quali sono i 5 tramonti del Sud Italia da ammirare almeno una volta nella vita e che ci lasceranno letteralmente a bocca aperta.

Sicilia e Calabria

Partiamo dalla Sicilia, precisamente dalle saline di Marsala (Trapani) dove possiamo ammirare un tramonto incredibile. Mentre il Sole si perde all’orizzonte, l’acqua ed il cielo si colorano di varie sfumature, dal giallo al violetto intenso. A rendere particolare il tutto, le sagome dei mulini a vento ed i riflessi delle saline.

Anche il tramonto sull’isola-vulcano Stromboli è un vero e proprio spettacolo della natura, addirittura candidato all’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

In alcuni periodi dell’anno, come ad esempio in pieno agosto, è possibile ammirare il Sole “scomparire” all’interno del vulcano.

Questo panorama mozzafiato ed unico al mondo si può osservare dal tratto di costa nei pressi della bellissima Tropea, in Calabria.

Fra i 5 tramonti del Sud Italia da ammirare almeno una volta nella vita, diamo spazio alla Puglia

Risalendo lo stivale andiamo ora a scoprire alcuni luoghi magici della lunga costa adriatica pugliese.

Partiamo dal Gargano dove spicca Peschici, un affascinante borgo a picco sul mare dal quale possiamo scorgere uno dei tramonti più belli d’Italia. L’atmosfera suggestiva creata dai raggi del Sole, che illuminano i vicoli stretti e le case bianche, è un qualcosa davvero da non perdere.

Scendendo più a Sud troviamo la rinomata Polignano a Mare, definita la “Perla dell’Adriatico”. Questo magnifico borgo medievale sorge anch’esso su una roccia ed è circondato da mare cristallino e da bellissime grotte. Neanche a dirlo, il tramonto visibile da qui è meraviglioso tanto che non bisogna aggiungere particolari filtri alle nostre foto.

Arriviamo ora nell’ultimo tratto di costa della Puglia, nel profondo Salento, dove troviamo Santa Maria di Leuca. Questa località marittima oltre ad essere meta millenaria di pellegrinaggio è anche rinomata per la bellezza delle sue coste. Nei pressi del Faro, a Punta Meliso, sorge un Santuario dedicato alla Madonna de Finibus Terrae che dall’alto si affaccia sul porto. Nel tardo pomeriggio da qui è possibile ammirare un meraviglioso tramonto che si perde sul mare, colorando il paesaggio di un arancione intenso.