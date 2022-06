Non è ancora tempo di vacanze ma sono molti gli italiani che hanno già fatto il primo bagno al mare o in piscina. Le temperature da qualche settimana sono salite a tal punto da richiedere una soluzione drastica per rinfrescarsi. I più fortunati riescono a dedicarsi i weekend per fuggire in località di mare o al fresco di laghi e fiumi. In Italia ce ne sono moltissimi balneabili e trascorrere una giornata sulle loro sponde è diventata una moda. L’occasione di nuotare in questi specchi d’acqua dolce cristallina è davvero straordinaria. Pensiamo alle gole dell’Alcantara in Sicilia o in Sardegna al fiume Rio Pitriscioni.

In questi momenti di relax capita spesso di dover lasciare le nostre cose sotto l’ombrellone o vicino allo sdraio. Purtroppo non è raro che qualche furbetto provi con successo a fare il colpaccio rubando dalle borse dei vacanzieri. Oggi spieghiamo cosa fare se ci rubano o perdiamo il cellulare, una delle situazioni più frequenti che si verificano sotto l’ombrellone. Disperati di dover rinunciare a dati, numeri, documenti, vedremo come e quando è possibile rimediare attraverso dei servizi del cellulare stesso. Ma se lo smartphone dovesse bagnarsi o cadere in acqua mentre scattiamo una foto ricordo? Anche in questo caso abbiamo un consiglio davvero efficace per salvarlo.

Cosa fare se ci rubano o perdiamo il cellulare sotto l’ombrellone e come localizzarlo più un consiglio se cade in acqua

É capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di perdere il cellulare o che addirittura questo ci venisse rubato. Provare frustrazione e rabbia in queste occasioni è abbastanza normale. Ma dopo alcuni minuti è bene riprendere la situazione in mano, perché è ancora possibile fare qualcosa. Per esempio, potremmo localizzare il cellulare e facilitarne il ritrovamento. Se il nostro cellulare è uno smartphone Android, si può sfruttare il servizio Google “Trova il mio dispositivo”, attivo in qualsiasi apparecchio. Per farlo bisogna entrare nel proprio account Google e utilizzare l’applicazione. Quest’attività può essere fatta anche col cellulare di un amico accedendo come ospite. In questo modo si caricherà una mappa che ci mostrerà dove si trova il nostro telefono. A quel punto possiamo scegliere di bloccare o resettare il cellulare.

Con un iPhone si può fare la stessa cosa entrando nel proprio ID Apple tramite un altro nostro dispositivo collegato. Su iOS 15 è possibile rintracciare il cellulare anche se spento o offline. Per i Huawei, invece, ci si reca sul sito Huawei Cloud e si esegue l’accesso inserendo email e password. Qui si clicca su “Trova dispositivo”, selezionando poi la Modalità perso.

Se il nostro smartphone si dovesse bagnare accidentalmente, ecco un consiglio di pronto soccorso. La prima cosa che dovremmo fare sarebbe non scuoterlo e non premere alcun pulsante per nessuna ragione. Successivamente rimuoviamo batteria, scheda e custodia e spegniamolo. Solo dopo si potrà provare ad asciugarlo.

Lettura consigliata

