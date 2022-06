Il Cielo mostra a sera i suoi astri brillanti, che formano nel cielo i 12 segni zodiacali. Si susseguono come a creare una brillante corona. Ognuno di essi esprime un influsso astrale che raggiunge la Terra e gli uomini. Colpiti da queste energie eteree gli uomini ne subiscono le influenze, a volte positive e a volte negative.

Sembrerà strano, ma ogni segno zodiacale definisce un carattere diverso. Alcuni si assomigliano, ma mantengono sempre delle differenze tra di loro.

Quelli ad esempio nati nel mese di luglio subiscono l’influenza del Sole i cui raggi attraversano il segno del Cancro. Il Sole determina la personalità esteriore del segno, cioè tutto ciò che riguarda il comportamento esteriore. Così alcuni sembrano all’apparenza freddi ma sono i segni da scoprire sotto altra luce.

Sappiamo che il segno del Cancro ama dedicarsi alla famiglia. Ma l’animo con cui lo fa, cambia secondo l’ascendente. Ogni persona infatti riceve anche un segno secondario, chiamato ascendente. È quello che si trovava ad Est, sull’orizzonte terrestre, al momento della nascita.

L’ascendente influenza quello che siamo interiormente, in particolare ciò che non appare fuori. Per questo motivo non basta conoscere il segno principale. Per completare il quadro della propria personalità, è necessario conoscere anche l’ascendente.

Sembrano all’apparenza freddi ma sono i segni zodiacali più forti e dolci grazie al Sole e al loro ascendente

Ci sono alcuni segni che apparentemente sembrano freddi. Ciò non significa che non hanno sentimenti, ma solo che li manifestano con parsimonia. All’apparenza, però, potrebbero dare una cattiva impressione. In effetti nascondono un segreto.

Uno di questi segni è il Toro. S’infiamma poco nel quotidiano, dove mantiene sempre un’aria pacata. Anche per quanto riguarda le amicizie e persino gli affari, non fa confidenza a nessuno. Prima deve passare del tempo e verificare che quella sia una persona fidata. Poi il Toro farà confidenze.

È un segno che mostra solidità e forza. Apparentemente, il Toro sembra una persona poco propensa a infiammarsi per qualche nuovo incontro.

Un segno che lascia poco spazio ai sentimenti è la Vergine. Non a caso è considerato il segno più intellettuale dello zodiaco. Così ragiona molto e valuta razionalmente le cose. Dal di fuori, perciò, sembra una persona che, quando si relaziona agli altri, lo fa con molto distacco.

Una sorpresa fra i segni più freddi potrebbe essere lo Scorpione, un segno d’acqua. L’acqua è l’elemento associato ai sentimenti. Eppure lo Scorpione spesso sa nascondere i suoi sentimenti, così che essi non traspaiano all’esterno. Nelle relazioni sarebbe capace anche di massima freddezza con gli altri.

Il segreto dei segni

Ebbene sono 3 gli esempi fra i segni zodiacali apparentemente più freddi. Invece il Toro è l’amico fedele che tutti cercano, quando ha trovato una persona degna di fiducia. La Vergine è come un gelato che si scioglie al sole, quando è colpita dalla freccia di Cupido. Lo Scorpione è la persona che sa confortare nei momenti difficili della vita.

Sono 3 segni apparentemente freddi, ma che nascondono forza e dolcezza.

Inoltre anche l’ascendente può cambiare tutto. Se si avesse l’ascendente in Gemelli, si avrebbero delle ottime doti di comunicazione, che riscaldano le attese.

