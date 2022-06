Il desiderio di ogni persona è di vivere felice e trovare la sua anima gemella. A volte però non è facile trovarla, ma l’astrologia ci può dare una mano. Ecco allora alcuni consigli orientativi secondo quanto l’astrologia insegna sui caratteri dei vari segni zodiacali.

Ogni persona naturalmente è un mondo a sé e anche lo zodiaco ce lo dice. Infatti all’interno di ogni segno ci sono anche gli ascendenti, che sono dodici. Ognuno poi ha il suo tema natale, legato alla data e alla situazione del cielo al momento della nascita. Detto questo, vediamo in generale i segni più compatibili fra loro. Scopriremo altro che Scorpione con Leone, sono diverse le combinazioni vincenti fra i segni. Oltre alla compatibilità, lo zodiaco ci potrebbe anche parlare dei segni più belli e intelligenti.

I segni zodiacali si succedono di mese in mese seguendo l’anno, ma ognuno di loro riflette un elemento della natura. Vi sono i segni d’Acqua come Cancro, Pesci e Scorpione. I segni di Fuoco come Leone, Ariete e Sagittario. I segni che rappresentano l’elemento Terra sono Toro, Vergine e Capricorno. Infine all’elemento Aria appartengono Gemelli, Bilancia e Acquario.

Una certa compatibilità i segni la ritrovano all’interno dello stesso elemento. Ad esempio lo Scorpione, segno d’Acqua, trova affinità con il Cancro. Tuttavia all’interno dello stesso elemento la vita si preannuncia senza grandi evoluzioni. Mentre quando vi sono elementi diversi, ma compatibili, ognuno fa da stimolo all’altro nella crescita personale e di coppia.

Altro che Scorpione con Leone, sono questi i segni zodiacali più compatibili per trovare amore e fortuna nella vita

In generale i segni di Acqua sono i più sensibili nel mondo dei sentimenti. Un ambito che conoscono bene e per questo inclini ad affascinarsi degli altri. Sono però anche i segni più fedeli, quando hanno deciso che quella è la persona giusta.

I segni d’Aria sono degli ottimi comunicatori e sanno intessere relazioni. Così anche nel rapporto affettivo la comunicazione sarà posta al centro. I segni di Terra invece sono pacati e in genere attaccati alle loro abitudini. Mentre quelli di Fuoco sono degli incendiari, ricchi di energia. Tuttavia una fiamma che in genere non dura a lungo.

Con queste caratteristiche di base, alcuni segni sono più affini verso gli altri, nel senso della reciproca complementarità. In questo senso l’Ariete sarà compatibile con l’Acquario, ma non con Scorpione o Pesci. Il Toro invece nella sua tenerezza, troverà un partner nel Cancro o nella Bilancia, ma non in Acquario o Leone.

Compatibilità fra i segni

I Gemelli sono legati alla respirazione e all’equilibrio. Dei segni compatibili sono il Leone e la Bilancia. Ma non lo Scorpione e Toro. Il Cancro esalta la vita sentimentale e andrebbe bene con lo Scorpione e il Sagittario. Da evitare Gemelli e Ariete.

Il Leone con la sua personalità è compatibile con Sagittario e Capricorno. Meno con lo Scorpione o i Pesci. La Vergine potrebbe trovare dei segni affini in Bilancia e Cancro. Minor intesa con Pesci o Ariete. Il segno dell’equilibrio, la Bilancia sarà compatibile con Gemelli e Vergine. Ma meno con Ariete e Pesci.

Queste sono le combinazioni principali di compatibilità. Quindi altro che Scorpione con Leone. Come dice un vecchio proverbio orientale, se in una coppia regna l’armonia, fortuna e ricchezze seguiranno da sole.

Approfondimento

