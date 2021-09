In tanti consultano l’oroscopo per conoscere il proprio futuro. Si cerca su Google News oppure su giornali e riviste. Conoscere il proprio futuro è una delle cose che affascina maggiormente. Ma lo zodiaco è molto di più e per conoscersi meglio, non il segno zodiacale ma l’ascendente ci svela veramente i nostri lati nascosti.

Perché è importante lo zodiaco

Si può dire che ogni persona non ha un solo segno zodiacale che lo rappresenta, ma due. Ambedue sono importanti e conoscerli ci permette di risolvere meglio uno degli obiettivi più cari all’uomo, conoscere bene sé stessi.

Secondo le antiche tradizioni orientali non si nasce a caso, ma ognuno sceglie il momento più opportuno per nascere. Questo ci permette di avere le influenze dell’universo a nostro favore, per giocare bene il ruolo che la divina sapienza ha affidato alle nostre anime prima di nascere. Come diceva William Shakespeare, la vita è un grande palcoscenico dove ognuno svolge la sua parte.

Anche il cielo cosmico si organizza per mettere le influenze stellari e planetarie nella giusta direzione. Ecco perché esiste l’astrologia e perché ci potrebbe aiutare a capire meglio il ruolo di ognuno nella vita e il nostro carattere. In tutto questo è importante il segno zodiacale in cui si nasce e l’ascendente che ha accompagnato la nascita.

Non il segno zodiacale ma l’ascendente ci svela veramente i nostri lati nascosti

Ognuno così nasce sotto l’influenza di due segni. Il primo, quello principale, è il segno in cui si nasce e determina gli spetti della nostra personalità. Le persone che nascono sotto il segno del Leone, per esempio, hanno il sole che brilla nel loro cuore e sono dei capi naturali.

A differenza del segno zodiacale di nascita, l’ascendente ci rivela in che modo eserciteremo la nostra capacità di leader. Insomma il segno ci farà capire meglio chi siamo, l’ascendente invece ci svelerà il modo con cui metteremo in pratica le nostre caratteristiche.

In certi casi più che il segno di nascita è significativo il proprio ascendente. Se per esempio si è un Leone nati con ascendente Scorpione, a questa tendenza di capo, si assocerà anche un senso di autorità e forse anche di mistero. Invece se l’ascendente è in Vergine si sarà un capo molto legato all’aspetto intellettuale, preciso e corretto. Se invece l’ascendente sarà Acquario, allora si esprimerà la propria autorevolezza con molta apertura ai problemi sociali.

Segno e ascendente

L’ascendente corrisponde al segno zodiacale che era all’orizzonte terrestre verso Est nel momento della nascita. Il segno zodiacale invece indica la costellazione in cui si trovava il Sole al momento della nascita. Sia il segno sia l’ascendente sono due influenze che ci permettono di capire meglio le tendenze che ritroviamo in noi stessi.

In ogni caso si parla sempre di tendenze, perché sostanzialmente l’uomo nasce e sarà sempre libero.

Su Internet sono molti i siti che permettono di calcolare il proprio ascendente. Ecco invece come conoscere i segni amici e ideali partner.