L’Italia nasconde dei luoghi veramente meravigliosi. Tutto ciò che dobbiamo fare è cercare di scovarli e andare a visitarli il prima possibile. Ci sono alcuni posti nel nostro Paese, infatti, che valgono assolutamente la pena di essere visti. Spesso poco noti o nascosti dall’incantevole natura che li circonda, questi angoli di paradiso sono davvero bellissimi. E oggi vogliamo presentarne uno nello specifico che potrebbe catturare la nostra attenzione.

Caramanico Terme, nel cuore dell’Abruzzo sorge questo piccolo luogo fatato che ci farà rilassare come mai prima d’ora

Oggi andiamo in Abruzzo e iniziamo a vedere qualche caratteristica di un meraviglioso borgo sospeso tra favola e realtà. Stiamo parlando di Caramanico, un vero e proprio angolo felice che si trova nel Parco Nazionale della Majella, a ben 600 metri di altitudine. Questo posto è noto come il luogo del vero e proprio benessere, soprattutto per le terme che lo caratterizzano. Le acque di Caramanico, infatti, sono perfette per la nostra salute e potrebbero davvero regalarci un weekend all’insegna del relax e del benessere, sia fisico che mentale.

Sembra uscito da una fiaba questo borgo incantevole noto come il luogo del vero e proprio benessere in cui rifugiarsi per un meraviglioso weekend

Oltre alle terme, non dobbiamo perderci alcuni posti incantevoli del borgo, da visitare assolutamente. Iniziando dalle tipiche vie del posto, che ci porteranno a vedere angoli meravigliosi e caratteristici, e continuando con alcune bellissime attrazioni. Tra queste, per esempio, la Chiesa di San Domenico, quella di Santa Maria Maggiore e quella di San Tommaso, delle chicche imperdibili. Inoltre, il centro storico presenta un’atmosfera tipica dei borghi medievali, perfetta per chi ama questo tipo di luoghi. Continuando la visita, ci imbatteremo poi nel Convento dei Cappuccini di San Lorenzo Martire, un luogo davvero tipico. E, proprio accanto ad esso, avremo la possibilità di visitare anche la natura della Riserva del fiume Orfento nel Museo apposito.

Se poi amiamo le escursioni e le gite in montagna, questo è davvero il posto che fa per noi. Girovagando per la Valle dell’Orfento, infatti, potremo ammirare una natura mozzafiato che ci farà vedere la reale bellezza dell’Abruzzo. Visitando Caramanico, ci accorgeremo che sembra uscito da una fiaba questo borgo incantevole che catturerà il nostro cuore. L’Abruzzo è certamente una Regione ricca di meraviglie e di bellezze tutte da visitare e potremmo iniziare proprio da Caramanico per scoprire luoghi fantastici.

Lettura consigliata

Ecco un borgo medievale interamente dipinto che ci farà sentire in un altro Mondo ma che in realtà è in Italia