Sono addirittura 1.000 i nuovi posti aperti ai diplomati che ricopriranno una posizione di prestigio e ben remunerata

Ci riferiamo al concorso per 1.000 vice-ispettori della Polizia di Stato, rivolto anche ai civili che non hanno superato un certo limite di età. Vediamo i dettagli della selezione, entro quando candidarsi e quali saranno le prove da superare.

Cominciamo dai requisiti, simili a quelli previsti per le altre selezioni pubbliche più alcune specifiche dettate dalla delicata funzione. Oltre al godimento dei diritti civili e politici e all’assenza di condanne, è necessario possedere le qualità di condotta previste dall’art. 26 della Legge 53/89. Inoltre, possono candidarsi gli aspiranti che possiedono il diploma quinquennale e non hanno superato i 28 anni di età. Tuttavia, tale limite è elevato per chi si trova in una delle categorie elencate alla lettera d) dell’art. 3 del bando di concorso. L’idoneità psicofisica e attitudinale sarà valutata in sede d’esame da apposite commissioni della Polizia di Stato.

Tutti coloro che intendono partecipare dovranno inviare la domanda in modalità telematica entro e non oltre il prossimo 21 aprile.

Andiamo ora alle prove da espletare.

Prove d’esame

Sono addirittura 1.000 i posti per vice-ispettore e vediamo i test da superare per risultare vincitori.

Il concorso si articola in:

eventuale prova preselettiva;

prove fisiche;

accertamenti psicofisici;

accertamento attitudinali;

prova scritta;

colloquio orale.

Qualora prevista, la prova preselettiva consisterà in domande a risposta multipla su materie giuridiche. Precisamente, queste riguardano il diritto processuale penale, penale, amministrativo, civile e costituzionale.

Gli idonei accederanno alle prove fisiche, suddivise in:

corsa da 1.000 metri;

salto in alto;

piegamenti sulle braccia.

I tempi e valori cambiano tra uomini e donne, per cui si rinvia al bando per le opportune specifiche.

Chi supererà anche tali accertamenti, sosterrà la prova scritta consistente in un elaborato di diritto penale o processuale. La traccia potrebbe contenere anche eventuali riferimenti al diritto costituzionale.

Chi riporterà una votazione pari ad almeno 6/10 sarà ammesso al colloquio orale. I vincitori dovranno frequentare l’apposito corso di formazione, per poi prendere servizio alla fine dello stesso.

La retribuzione risulterebbe di poco inferiore ai 23.000 euro annui, ma è soggetta a variazioni in base alle indennità e ad altri elementi. Per presentare la propria candidatura, basta cliccare sull’apposito link indicato nella pagina del concorso.

