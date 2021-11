Manca solo un mese alla Vigilia di Natale e moltissime città in tutta Europa si stanno preparando a celebrare il 25 dicembre. Le strade delle città si riempiono di lucine, i negozi chiamano i migliori visual per realizzare le loro vetrine, le case si addobbano sia all’esterno sia all’interno. E in alcune città arriva anche la neve a fare da cornice. Sembra uscito da un film di Natale questo borgo tra i più belli d’Italia, che bisogna assolutamente visitare perché veramente magico. Ha un’atmosfera natalizia sorprendente con i suoi fantastici mercatini a tema. Lì potremo assaggiare i vari dolci del Natale e potremo anche acquistare piccoli cadeaux. Per i regali però non aspettiamo sempre il termine ultimo, a Natale regaliamo questi preziosi oggetti da comprare scontati grazie al Black Friday.

Non tutti, però, corrono a vedere i mercatini. In questo periodo dell’anno ci sono due scuole di pensiero. Ci sono quelli che decidono di andare al caldo e di passare, quindi, Natale e Capodanno in spiaggia. Poi ci sono quelli che, invece, decidono di passarlo sulla neve, magari pure a sciare. E in realtà ci sarebbe anche una terza categoria, quella che fa entrambe le cose, ma è una piccola fetta della torta.

Comunque per chi ama il Natale, i borghi innevati, le luci e l’atmosfera natalizia non deve assolutamente perdersi Santa Cristina Valgardena. Questo è un comune meraviglioso che si trova nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige.

Questo pittoresco borgo in Val Gardena diventa una bellissima fiaba invernale. E così tradizione, eleganza e magia per un periodo di tempo si ritrovano tutte nelle casette di legno di questo luogo. Nelle “Lodenlounges”, infatti, sarà possibile assaggiare tutti i prodotti tipici, dolci, vini e liquori. Inoltre, sarà possibile assistere anche a delle meravigliose scene e spettacoli natalizi. Un’atmosfera veramente romantica e unica. Sembrerà davvero di essere finiti in un film di Natale.

Ovviamente, essendo in mezzo alla Dolomiti, è possibile andare a sciare. Infatti a Santa Cristina Valgardena ci sono tante piste da sci. La zona è molto frequentata dagli amanti dello sci perché ci sono delle piste magnifiche e anche dei paesaggi spettacolari. Dato che stiamo andando in alta montagna prepariamoci alle temperature e indossiamo scarpe adatte. Ovviamente è un luogo che possiamo visitare anche se non siamo amanti dello sci. Da lì poi è possibile raggiungere altri piccoli borghi, come Ortisei.

