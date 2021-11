Il freddo e il brutto tempo sono arrivati e cosa facciamo per proteggerci? Sicuramente la prima cosa che facciamo è quella di indossare capi pesanti e oltre a cappelli, guanti e sciarpe usiamo questo accessorio per essere al caldo e alla moda. Quei tre accessori sono molti utili perché ognuno riscalda una parte specifica del corpo. Ad esempio il cappello la testa, la sciarpa il collo e i guanti le mani. Insomma ognuno fa il suo lavoro.

Se non sappiamo quale cappello scegliere, qui ne avevamo consigliati alcuni. Ovviamente quelli che vanno di moda di cui non possiamo vivere senza. Inoltre, con l’arrivo della pioggia non usiamo varie tipologie di scarpe perché sennò si rovinano. Qui abbiamo la soluzione per mettere le scarpe più belle che abbiamo anche quando diluvia.

Per riscaldare la zona bassa del corpo infatti possiamo acquistare dei bellissimi scaldamuscoli. Sì, questi originariamente venivano usati dai ballerini e dalle ballerine in sala di prova. Poi sono usciti dai teatri e hanno raggiunto la gente in strada. La loro funzione è quella di tenere i muscoli caldi, perché proteggono dal freddo. Si possono trovare in diversi materiali, sicuramente il più caldo è quello in lana.

Possiamo usarli sopra i pantaloni, oppure anche sopra le calze, se indossiamo una gonna. Ci sono poi ovviamente di varie misure, quelli più lunghi, medi e corti. Dipende uno come li preferisce. Anche i colori sono tantissimi e i prezzi sono molto accessibili.

Si può pensare ad un accessorio usato solo dalle donne, ma in realtà non è assolutamente così. Infatti esistono gli scaldamuscoli anche da uomo. Questi sono molto utili ad esempio per chi fa sport all’aperto. Ma anche per chi va al lavoro in bici oppure con il motorino. Infatti su questi mezzi le gambe sono spesso esposte al freddo. Motivo per cui tanti sul motorino usano una specie di coperta.

Non resta quindi che scegliere la tipologia di scaldamuscoli e sfoggiarli nelle nostre occasioni. Possiamo usare quelli sportivi per la corsa e per la bici, quelli in lana, più chic, possiamo invece usarli per una bella cena a casa con il camino acceso. Oppure anche se andiamo al ristorante, infatti sono veramente perfetti abbinati con la gonna. Però allo stesso tempo tengono caldo alla gamba.

