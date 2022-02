Sempre a pensare alle vacanze noi italiani, ma siamo sicuri di essere gli unici? Molto probabilmente no, perché la voglia di evadere e di prendersi qualche giorno per sé supera continenti e confini.

Ognuno di noi desidera trascorrere qualche giorno fuori dalla propria realtà, scoprendo nuove città o immergendosi nella natura. Ad ogni periodo la sua vacanza, perché anche viaggiare ha le sue regole non scritte. In alcuni momenti sentiamo il bisogno di luoghi movimentati, di metropoli affollate e di visitare tutte le attrazioni che il Mondo offre. Altre volte, invece, siamo così stanchi da ricercare semplicemente un po’ di calma, lontani dalla vita frenetica di tutti i giorni.

Ed ecco che in quest’ultimo caso non c’è miglior posto della montagna, dove è possibile unire relax e benessere.

Proprio la montagna ci permette di fare tante escursioni e di ammirare i paesaggi dall’alto. E non è tutto, perché ci permette anche di trascorrere qualche giorno in alberghi o chalets accoglienti, ancora meglio se provvisti del centro benessere.

Molti amanti della montagna sono soliti visitare ogni anno gli stessi posti, ma Noi della Redazione vogliamo suggerire una possibile e bellissima alternativa. Vediamo di cosa si tratta.

Questo lago fiabesco e poco conosciuto sarebbe il luogo ideale per una vacanza tutta relax e benessere

Stiamo parlando del lago di Sauris, in provincia di Udine. Lago artificiale tra Ampezzo e Sauris, è situato al centro della Carnia e ci regala dei paesaggi straordinari, che cambiano molto in base al periodo dell’anno. Difatti, trovandosi a poco meno di 1.000 metri di altitudine, in inverno abbiamo grandi distese di neve e in estate grandi distese di verde.

Molti turisti decidono di trascorrere qualche giorno nei dintorni del lago non soltanto durante i mesi freddi, ma anche tra giugno e settembre. Proprio in estate, quando cerchiamo refrigerio dalle giornate afose, qual è il posto migliore se non la montagna. Se poi c’è anche un grande lago, allora abbiamo fatto l’en plein.

Grazie al turismo che aumenta di anno in anno, possiamo trovare diversi alberghi, rifugi e chalets per un weekend indimenticabile.

Inoltre, perché non approfittarne e visitare qualche paesino nei dintorni, tra cui proprio Sauris e Ampezzo, molto caratteristici e diversi dalla vita di città. Un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo e rigenerarci, liberandoci dallo stress e dai mille pensieri che ci frullano per la testa.

Questo lago fiabesco e poco conosciuto potrebbe essere il luogo ideale per una gita fuori porta in ogni momento dell’anno e potrebbe anche essere il caso di organizzare già le prossime ferie.

