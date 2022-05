Grazie allo smart working sempre più diffuso, è possibile spostare la nostra postazione di lavoro ovunque nel mondo. In teoria si potrebbe anche scegliere di andare a lavorare in una città dove il costo della vita è inferiore a quello di residenza. Questa scelta permetterebbe di fare una vita da signori mantenendo lo stesso stipendio. Chi vuole realizzare questo sogno deve semplicemente volare per meno di due ore dall’Italia e atterrare in una delle capitali europee meno conosciute.

La pandemia ha accelerato lo smart working. In realtà andrebbe chiamato home office, lavoro da casa. Moltissimi durante la pandemia sono stati costretti a lavorare dall’appartamento a causa delle restrizioni. Molti hanno approfittato di questa opportunità per trasferire la loro postazione di lavoro nella seconda casa o in una località di vacanza.

Tuttavia lavorare da casa non è così semplice come sembra. Il lavoro in home office stravolgere le abitudini del lavoratore non solo fisiche ma anche mentali. Chi vuole godere in pieno dei vantaggi dello smart working ed essere efficiente, può affidarsi a 3 importanti segreti tra cui scegliere gli strumenti giusti.

Con 300 euro si affitta un attico da urlo in questa città europea meta di un numero crescente di italiani

Un lavoratore in smart working potrebbe non limitarsi a lavorare dalla seconda casa o da una località di vacanza. Questo smart worker potrebbe fare una scelta più radicale e trasferirsi in un’altra città con la stessa qualità della vita ma costi più ridotti. Skopje è una delle capitali europee meno conosciute. Eppure la capitale della piccola Macedonia può vantare la vita sociale e culturale di molte delle grandi capitali europee. Ma a differenza di queste e di molte delle nostre città, ha un costo della vita di un terzo.

A Skopje si può affittare un appartamento con una camera da letto nel centro della capitale con circa 200 euro. Nella periferia della città un appartamento con tre camere da letto ha un affitto che non supera i 300 euro al mese. Sempre in periferia con 300 euro si affitta un attico che in Italia costerebbe una fortuna.

Chi volesse acquistare un bilocale nel centro della capitale spenderebbe attorno a 70.000 euro. Chi volesse puntare su un trilocale o un quadrilocale spenderebbe tra 100.000 euro e 130.000 euro. Per un piccolo appartamento nella periferia della città basterebbero 50.000 euro.

Nella capitale della Macedonia si mangia con 6 euro circa in un ristorante economico. Una cena per due in un buon ristorante non supera i 20 euro. E tutto questo a solo due ore di volo dall’Italia.

Una scelta più radicale

Qualcuno però potrebbe fare una scelta molto più radicale e decidere di abbandonare il posto fisso per vivere e lavorare viaggiando. Trovare lavoro e viaggiare intorno al mondo non è poi così complicato, ci sono molte opportunità che in pochi conoscono. Alcune di queste hanno il vantaggio di essere esperienze limitate nel tempo. Questa potrebbe essere la soluzione ideale per chi non cerca il lavoro della vita ma solamente nuove esperienze, magari divertenti e ben retribuite.

