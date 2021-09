Sembra una nuvola rossa piena di dolcezza questa torta perfetta per la stagione autunnale

Con l’arrivo dell’autunno, non c’è niente di meglio che recuperare le energie davanti ad una tazza di tè, accompagnata da una fetta di torta. Per cui, se siamo alla ricerca di un dolce delizioso e pieno di gusto e di colore, la torta al melograno è la scelta giusta.

Questo dolce, infatti, è perfetto per accompagnare le giornate autunnali, magari per una pausa a metà pomeriggio, oppure come dessert a fine giornata. Per cui, continuando a leggere vedremo come preparare questa torta perfetta per la stagione autunnale piena di dolcezza che sembra una nuvola rossa.

Il melograno

Il melograno è un frutto autunnale di origine Persiana che si è molto diffuso in tutta l’area mediterranea, sud Italia incluso. È tanto dolce e ricco di benefici per l’organismo grazie ad un buon contenuto di vitamina C, E, K, B1, B2, B3, fibre e minerali.

In effetti, il melograno è ottimo per una corretta digestione, grazie al contenuto di fibre. Inoltre, consumare regolarmente il melograno favorisce un miglioramento delle difese immunitarie, dei livelli di colesterolo e della circolazione. Questo frutto è addirittura utile per proteggersi dal rischio di tumori alla prostata e dai linfomi. Per cui, dovrebbe entrare a far parte della nostra dieta al più presto e perché non cominciare con una torta deliziosa?

La torta al melograno è una torta deliziosa da gustare ed è anche molto bella, di un intenso color rosso. Vediamo come si prepara.

Ingredienti per uno stampo di 22 cm di diametro:

125 gr di burro;

125 gr di farina 00;

2 uova;

125 gr di zucchero;

160 mL di succo di melograno (circa 2 melograni);

1 bustina di lievito per dolci;

scorza di 1 limone;

80 gr zucchero a velo.

Procedimento:

Cominciare spremendo il succo di circa 2 melograni, per poi filtrarlo con un colino. Montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza spumosa, aggiungere il burro e mescolare.

In seguito, aggiungere anche la farina, il lievito e la scorza di limone, setacciandoli per bene. Infine, aggiungere metà del succo di melograno e mescolare. A questo punto, trasferire il composto nello stampo imburrato e infarinato, e cuocere per circa 30 minuti a 180 °C.

Nel mentre che la torta cuoce, preparare lo sciroppo mettendo in un pentolino lo zucchero a velo ed il succo di melograno avanzato. Scaldare a fiamma media, mescolando costantemente per alcuni minuti fino ad ottenere la glassa.

A cottura ultimata, lasciare la torta in forno ancora per qualche minuto, poi estrarre la torta e forare la superficie con una forchetta. Infine, versare la glassa sulla torta e lasciar raffreddare.

Ora, la torta al melograno è pronta per essere gustata.