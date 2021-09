Mettiamo cura, amore e dedizione nelle nostre piante. Che si tratti di piante ornamentali o da frutto, ci teniamo alla loro buona riuscita e alla loro salute.

Per questo dobbiamo sempre tenere di conto la stagione in corso, anche per acquistarne di nuove. Per chi volesse ampliare il verde del proprio giardino irresistibile è l’albero dal fascino orientale da piantare ora per avere il giardino fiorito a primavera. Mentre per coloro che sono interessati a una pianta d’appartamento indichiamo come adatta all’autunno questa bellissima pianta che non è verde come le altre.

Ma la stagionalità è importante anche per sapere quali mali potrebbero colpire le nostre piante. Quando la malattia è già in corso la lotta è più complicata. Ecco perché è importante prevenirne i maggiori rischi ed evitarli. Molti ignorano come prevenire queste temibili malattie che in autunno devastano orto e giardino gettando alla malora sforzi e fatiche.

Le malattie

In autunno è molto facile che senza i dovuti accorgimenti due malattie molto diffuse possano colpire le nostre piante. Sono malattie fungine dovute a funghi patogeni.

Non sono molto selettive, non fanno distinzione tra orto e giardino, né tra interni ed esterni. Possono colpire allo stesso modo piante ornamentali come da frutto.

La prima è l’oidio, anche detto mal bianco. Deriva il suo nome dai sintomi con cui si manifesta.

Si presenta come un feltro bianco e polveroso, che compare inizialmente sulle punte dei rami e delle foglie. Con il passare del tempo, il feltro può cambiare sfumature e si espande al resto della pianta. La deforma ma soprattutto potrebbe farla seccare completamente, non risparmiando neanche frutti e fiori.

L’altra malattia da temere è la muffa grigia o botrite. Si presenta come una muffa grigia e pelosa che ricopre le parti più morbide delle piante. Pian piano avvizzisce e fa marcire le varie parti della pianta, il che fa sì che possa portarla alla morte.

Sia il mal grigio che la muffa bianca prosperano in autunno, poiché fornisce le condizioni ideali al loro diffondersi.

Sono due malattie che si sviluppano in presenza di temperature medie e di umidità.

Per evitare che attacchino le nostre piante dobbiamo preventivamente adottare alcune accortezze.

Prima di tutto eliminiamo le parti sfiorite o secche perché predilette dagli attacchi parassitari.

Poiché le due malattie fungine si sviluppano con forte umidità, non dobbiamo innaffiare più di quanto dovuto le piante.

Altro aspetto fondamentale è farle arieggiare, quindi non teniamole addossate le une alle altre. Inoltre per lo stesso motivo è importante potare la chioma.

Teniamo presente poi quando mettiamo al riparo le piante da freddo e intemperie, che è fondamentale, nel caso di teli coprenti di plastica, farle arieggiare.

Queste azioni sono importanti per tenere lontane due malattie che potrebbero mettere a dura prova le nostre piante.