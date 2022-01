Quando piace una ragazza, anche scambiare qualche parola con lei diventa difficilissimo. I più timidi potrebbero avere difficoltà anche a fare un gesto semplice come un saluto. Subito si arrossisce, le mani iniziano a sudare, la lingua s’impasta e non si riesce a spiccicare una parola. Ma questo non significa essere degli incapaci: c’è solo bisogno di un po’ più di fiducia in sé stessi. E magari di qualche buon incitamento.

Anzitutto bisogna rendersi conto che la timidezza non rende di conseguenza degli incapaci. Anzi, si può imparare a sfruttarla per rendersi irresistibili. Del resto, il fascino è composto da tante cose e le ragazze amano i ragazzi che dimostrano di avere un lato sensibile. Perciò, non bisogna disperare, ecco i migliori consigli per chiedere a una ragazza di uscire senza ricevere un due di picche.

Tentare

Una cosa importante da capire è che alle ragazze piacciono le persone che sanno prendersi dei rischi. È molto più probabile che venga apprezzato chi si butta in un tentativo gentile, per quanto goffo, rispetto a qualcuno che sta sulle sue e non è capace di dire neanche una parola. E poi, chi non risica non rosica: ci sono molte più possibilità di ottenere un appuntamento prendendo magari tanti rifiuti rispetto a chi invece non si butta mai.

Un primo “trucco” è smettere di riflettere troppo sulle conseguenze. La paura di un no è molto più dannosa di un vero rifiuto. Tante possibilità sono dietro l’angolo, basta avere quel guizzo giusto per andarle a prendere. Del resto, anche se la propria bella dovesse rifiutare, quale sarebbe il problema? Meglio togliersi subito il dubbio, invece di rimanere appesi per settimane.

Ecco i migliori consigli per chiedere a una ragazza di uscire senza ricevere un due di picche

Le ragazze apprezzano chi sa essere diretto. Perciò, quando si prova a invitarne una fuori, non si dovrebbe rimanere sul vago. L’approccio giusto è chiedere direttamente un appuntamento preciso in un posto preciso. Per esempio, un aperitivo giovedì pomeriggio. Questa mossa dimostra interesse nei confronti della persona specifica che si ha davanti, non genericamente a “uscire con qualcuno”. Mostrare interesse in questa maniera è una lusinga implicita e chiarisce fin da subito che è proprio la ragazza in questione a piacere, non altre.

Fondamentale: non inventare un personaggio. Cercare di rimanere sé stessi. Non creare un curriculum apposta per far colpo. Dire le cose come stanno ed essere sinceri: la verità alla fine viene sempre a galla, soprattutto se la relazione andrà avanti. E gestirla, poi, diventerà davvero difficile.

Accettare anche il rifiuto. Non è un obbligo avere successo con tutte le donne che si incontrano e un due di picche non fa male alla reputazione di nessuno. L’ossessione, tra l’altro, fa apparire disperati e cancella ogni possibile attrazione.