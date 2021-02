Passare troppe ore davanti a un computer o a un cellulare, ormai lo sappiamo tutti, non è esattamente un toccasana per la salute. Spesso chi lavora troppe ore al computer può sviluppare problemi di circolazione, difetti di postura e dolori al collo e alla schiena. A volte ci dimentichiamo però che le prime vittime dello schermo sono i nostri occhi. È normale avere gli occhi affaticati, arrossati e doloranti se passiamo molte ore al giorno davanti a uno schermo per molti giorni di seguito.

Purtroppo, la vera e unica soluzione a questo problema è quella di smettere di fissare gli schermi e andare piuttosto a fare una passeggiata nella natura. Ma se non possiamo permettercelo, non tutto è perduto. Possiamo dare sollievo ai nostri occhi anche nel breve termine. Ecco due rimedi naturali per dare sollievo agli occhi irritati dopo troppe ore davanti allo schermo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Applicare una compressa fredda

Se abbiamo sviluppato dolore o irritazione agli occhi, il rimedio più semplice e veloce è quello di utilizzare una compressa fredda per dare sollievo ai nostri bulbi oculari. Procediamo così: prendiamo un panno morbido e pulito, e bagniamolo con acqua fresca, va bene anche quella del rubinetto. Poi strizziamolo con attenzione, e posizioniamolo sugli occhi mentre siamo in posizione supina. Manteniamo la compressa fredda per almeno 5 minuti e ripetiamo il trattamento anche diverse volte al giorno.

Aloe vera

Il secondo dei due rimedi naturali per dare sollievo agli occhi irritati dopo troppe ore davanti allo schermo è l’immancabile aloe vera.

L’aloe vera è un toccasana per moltissimi acciacchi e disturbi quotidiani, e le sue proprietà antinfiammatorie la rendono un’alleata preziosa anche per i nostri occhi. Distribuiamo del gel di aloe vera intorno agli occhi per dare sollievo ai muscoli dei bulbi oculari, affaticati da troppe ore davanti al PC. Manteniamo il gel in posizione per qualche minuto prima di risciacquarlo. I nostri occhi ci ringrazieranno.

In mancanza di aloe vera, possiamo utilizzare anche le famosissime fette di cetriolo, ecco come utilizzarle per dare sollievo agli occhi.